BC-BBO--Major League Linescores

Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Chicago 020 001 011—5 8 0 Toronto 010 000 100—2 6 3

Pelfrey, Jennings (7), Beck (7), Kahnle (7), Dav.Robertson (9) and Narvaez; Stroman, Tepera (8), Loup (9) and Maile, Martin. W_Pelfrey 3-5. L_Stroman 7-3. Sv_Dav.Robertson (11). HRs_Chicago, Davidson, Abreu, Frazier.

___

Cleveland 301 202 001—9 14 1 Minnesota 001 200 000—3 8 1

Merritt, McAllister (5), B.Shaw (7), Otero (8) and R.Perez; Wilk, Wimmers (4), Boshers (6), Belisle (8) and Gimenez. W_McAllister 1-0. L_Wilk 0-2. HRs_Cleveland, Ramirez 2.

___

New York 020 000 000—2 5 0 Oakland 110 300 00x—5 12 1

Tanaka, German (5) and Au.Romine; Hahn, Hendriks (6), J.Smith (7), Madson (8), Doolittle (9) and Phegley. W_Hahn 3-4. L_Tanaka 5-7. Sv_Doolittle (2). HRs_Oakland, Healy 2, Joyce.

___

Tampa Bay 000 010 200—3 8 2 Detroit 000 011 000—2 8 0

Archer, J.Diaz (7), Colome (8) and Norris; Fulmer, Wilson (7), Greene (8), Rodriguez (9) and Avila. W_Archer 5-4. L_Fulmer 6-5. Sv_Colome (19). HRs_Detroit, Cabrera.

___

Seattle 001 003 000— 4 9 1 Texas 500 005 00x—10 10 0

Gallardo, Altavilla (6), Whalen (7) and Zunino; M.Perez, Leclerc (6), Claudio (7), Kela (8), Jeffress (9) and Lucroy. W_M.Perez 3-6. L_Gallardo 3-7. HRs_Seattle, Zunino. Texas, Choo, Napoli 2, Odor.

___

Boston 000 010 000—1 3 0 Houston 303 001 00x—7 11 0

Porcello, Maddox (7), Abad (8) and Leon; Paulino, Devenski (7), Gregerson (8), D.Diaz (9) and McCann. W_Paulino 1-0. L_Porcello 3-9. HRs_Boston, Young. Houston, Altuve, Beltran.

___

Kansas City 000 000 000—0 2 0 Los Angeles 100 220 40x—9 13 2

Junis, Chris Young (6), Wood (8) and Butera; Meyer, Parker (7), Bedrosian (8), Petit (9) and Maldonado. W_Meyer 3-3. L_Junis 2-1. HRs_Los Angeles, Valbuena, Maybin, Pujols.

___

Cleveland 000 203 010—6 11 2 Minnesota 001 001 000—2 5 0

Clevinger, Goody (5), Logan (6), Allen (7), Miller (9) and Gomes; Mejia, Busenitz (7), Rogers (9) and J.Castro. W_Goody 1-0. L_Mejia 1-3. HRs_Cleveland, Chisenhall 2, Lindor, Jackson. Minnesota, Dozier.

___

INTERLEAGUE St. Louis 100 213 000— 7 10 0 Baltimore 270 300 21x—15 15 1

Wainwright, Lyons (2), Brebbia (6), Bowman (8) and Molina, Fryer; Miley, Asher (6), Bleier (6), Givens (6), Brach (9) and Castillo, C.Joseph. W_Miley 3-4. L_Wainwright 7-5. HRs_St. Louis, Molina, Fowler, DeJong. Baltimore, Machado, Jones, Trumbo, Schoop 2.

___

NATIONAL LEAGUE San Francisco 000 100 000—1 10 0 Colorado 010 011 20x—5 14 1

M.Cain, Morris (6), Osich (7), Gearrin (8) and Hundley; Freeland, Oberg (7), Ottavino (8), McGee (9) and Wolters. W_Freeland 8-4. L_M.Cain 3-6.

___

Arizona 001 000 400—5 9 0 Philadelphia 000 001 000—1 9 0

Godley, De La Rosa (6), Hoover (7), Chafin (7), McFarland (8) and Iannetta; Eickhoff, E.Ramos (7), Fien (7), Morgan (8), L.Garcia (9) and Knapp. W_De La Rosa 3-1. L_E.Ramos 0-4.

___

Los Angeles 105 101 011—10 12 1 Cincinnati 101 000 000— 2 11 2

Ryu, Avilan (6), P.Baez (7), Ravin (8) and Grandal; Wojciechowski, Brice (3), Cingrani (6), Buchanan (8) and Mesoraco. W_Ryu 3-6. L_Wojciechowski 1-1. HRs_Los Angeles, Puig 2, Pederson, Bellinger.

___

Washington 111 100 021—7 11 1 New York 000 101 020—4 12 1

Strasburg, Treinen (6), Grace (7), Blanton (8), Romero (8) and Lobaton; Lugo, Sewald (8), Reed (9) and R.Rivera, T.d'Arnaud. W_Strasburg 8-2. L_Lugo 1-1. Sv_Romero (2). HRs_Washington, Lobaton, Lind, Turner. New York, Cespedes.

___

San Diego 010 101 000 22—7 9 1 Milwaukee 003 000 000 20—5 7 1

(11 innings)

Lamet, Yates (7), Hand (8), Maurer (9), J.Torres (10), Maton (11) and Hedges; C.Anderson, Hughes (8), Knebel (9), C.Torres (10), Drake (11) and Bandy, Pina. W_J.Torres 4-2. L_Drake 2-2. Sv_Maton (1). HRs_San Diego, Solarte 2, Myers, d'Arnaud, Spangenberg. Milwaukee, Arcia, Broxton, Thames.

___

Miami 000 052 000 0—7 10 0 Atlanta 102 002 101 1—8 16 0

(10 innings)

Locke, McGowan (5), Ziegler (6), J.Garcia (6), Barraclough (7), Phelps (8), A.Ramos (9) and Realmuto; J.Garcia, Hursh (6), Krol (6), Jose Ramirez (7), Motte (8), Johnson (9), Vizcaino (10) and Flowers. W_Vizcaino 3-2. L_A.Ramos 1-3. HRs_Miami, Moore. Atlanta, Adams, Flowers.

___

Chicago 000 020 100—3 7 1 Pittsburgh 200 011 00x—4 6 0

Arrieta, Duensing (5), Grimm (6), Edwards (7), Strop (8) and Montero, Contreras; Nova, Hudson (8), Rivero (8) and Cervelli. W_Nova 7-4. L_Arrieta 6-5. Sv_Rivero (3). HRs_Chicago, Russell, Arrieta. Pittsburgh, McCutchen, Polanco.