Saturday's International Rugby Results

Rotorua, New Zealand

British and Irish Lions 32 (Maro Itoje try; penalty try; Leigh Halfpenny conversion, 6 penalties), New Zealand Maori 10 (Liam Messam try; Damian McKenzie conversion, penalty). HT: 12-10.

Suva, Fiji

Fiji 22 (Eroni Vasiteri, Jale Vatubua, Vereniki Goneva tries; Ben Volavola 2 conversions, penalty), Italy 19 (Maxime Mbanda try; Tomasso Allan conversion, four penalties). HT: 14-9.

Sydney

Scotland 24 (Duncan Taylor, Finn Russell, Hamish Watson tries; Russell 3 conversions, Greig Tonks penalty); Australia 19 (Israel Folau 2, Will Genia tries; Bernard Foley 2 conversions). HT: 17-12.

Shizuoka, Japan

Ireland 50 (Keith Earls 2, Dan Leavy 2, Jack Conan 2, Garry Ringrose tries; Paddy Jackson 5 conversions, penalty, Rory Scannell conversion), Japan 22 (Ryuji Noguchi, Kenki Fukuoka, Yutaka Nagare tries; Rikiya Matsuda 2 conversions, Yu Tamara penalty). HT: 31-3.

Durban, South Africa

South Africa 37 (Jan Serfontein, Siya Kolisi, Conrad 0osthuizen, Elton Jantjies tries; Jantjies 4 conversions, 3 penalties), France 15 (Scott Spedding, Damian Penaud tries; Baptiste Serin conversion, penalty). HT: 23-7.

Santa Fe, Argentina

England 35 (Charlie Ewels, Piers Francis, Danny Care, Will Collier tries; George Ford 3 conversions, 2 penalties, dropped goal), Argentina 25 (Joaquin Tuculet, Pablo Matera, Emiliano Boffelli tries; Nicolas Sanchez 2 conversions, 2 penalties). HT: 18-13.