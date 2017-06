Les gestes d’écritures et des légendes des autochtones pour le tourisme de Taiwan

CHIAYI (Taiwan News) - Au total 16 boites postales debout dessinées par l’artiste Lavuras Matilin représentant les 16 tributs des autochtones de Taiwan, sont rentrées un par un au service du public novembre dernier apres l’exhibition mondiale des timbres. Le festival de Mayasvi est la festivité emblématique du tribut Tsou où chaque année, tout le peuple se rassemble pour demander la bénédiction du dieu de guerre Mayasvi pour sa protection envers les guerriers, a dit le reportage.

Le chef de la planification de la commercialisation du bureau de poste de Chiayi (嘉義郵局企畫行銷科長), Hsu Hsin-ren (許信仁) a dit que ce n’est plus une boîte postale mais un point brilliant pour le tourisme locale. C’est une liaison entre les visiteurs et les autochtones qui vivent ici, car à travers les peintures, les visiteurs peuvent connaître la légende du peuple autochtone.

D’après les statistiques de la zone nationale scénique d’Alishan (阿里山國家風景區), en 2015 environ 2,40 millions de touristes ont pris la destination de la région d’Alishan et au moins 2,43 millions de touristes en 2016. Cette année jusqu’au mois de mai, il y a déjà 1,56 millions de touristes qui se sont rendu dans la région d’Alishan.

La chaleur des lettres écrites est de plus en plus oubliée au fil du temps, car tout le monde se coordonne maintenant à travers les médias sociaux ou par e-mail. Cette boîte postale spéciale à Leye a pour objectif de rapprocher les gens et de les rappeler l’habitude des gestes de l’écriture qui réchauffe le cœur des destinataires.

Le bureau de poste de Chiayi a dit que cette série de peintures sur les boîtes postales debout sont pour la promotion de la culture des autochtones et du tourisme local. La boîte postale spéciale de la culture des Tsou est déposée à l’agence Leye située dans le village Leye dans la ville Alishan(阿里山樂野郵政代辦所).