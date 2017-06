CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 465 1-4 Sep 481 1-2 Dec 502 3-4 Mar 518 3-4 May 530 1-2 Jul 538 Sep 549 1-4 Dec 562 1-2 Mar 569 1-2 May 571 3-4 Jul 561 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 384 Sep 392 Dec 402 Mar 411 1-4 May 416 1-2 Jul 421 1-2 Sep 413 3-4 Dec 416 1-2 Mar 423 May 426 1-2 Jul 430 1-4 Sep 419 1-4 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 269 1-4 Sep 264 3-4 Dec 252 1-2 Mar 248 1-2 May 248 3-4 Jul 248 3-4 Sep 248 3-4 Dec 248 3-4 Mar 248 3-4 May 248 3-4 Jul 248 3-4 Sep 250 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 939 Aug 943 1-4 Sep 945 Nov 950 Jan 957 Mar 962 1-4 May 967 1-2 Jul 972 3-4 Aug 971 1-4 Sep 960 1-2 Nov 957 1-4 Jan 962 1-4 Mar 961 3-4 May 963 Jul 966 1-2 Aug 949 Sep 945 Nov 949 3-4 Jul 963 1-4 Nov 946 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.11 Aug 33.24 Sep 33.37 Oct 33.46 Dec 33.65 Jan 33.76 Mar 33.91 May 34.01 Jul 34.12 Aug 34.10 Sep 34.02 Oct 33.82 Dec 33.84 Jan 33.93 Mar 34.03 May 34.12 Jul 34.12 Aug 34.12 Sep 34.12 Oct 34.10 Dec 34.10 Jul 34.10 Oct 34.10 Dec 34.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 300.90 Aug 302.70 Sep 304.40 Oct 305.40 Dec 307.20 Jan 308.20 Mar 309.50 May 310.20 Jul 311.40 Aug 311.30 Sep 310.70 Oct 309.00 Dec 309.50 Jan 309.70 Mar 310.00 May 309.50 Jul 310.90 Aug 310.90 Sep 311.20 Oct 310.40 Dec 310.40 Jul 310.40 Oct 310.40 Dec 310.40