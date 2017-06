La République de Formose a existé dans l’histoire de Taiwan

TAINAN (Taiwan News) - Cinq jours d’« Exposition de timbres de la République de Formose et ses reliques culturelles » (臺灣民主國郵票與文物展) a eu lieu à Tainan ce 16 juin. C’est un régime qui n’a durée que 150 jours à Taiwan et une histoire oubliée par tout le monde sauf sur la frise chronologique de l’histoire du pays où on peut encore trouvé sa trace, un court régime mais qui a réellement existé, a dit le reportage.

Selon l’introduction du site officiel, la ville de Tainan est la ville où est établit la République de Formose mais aussi le lieu où il a pris fin. Cette république a été établit le 25 mai 1895 et a pris fin en octobre la même année, 150 jours a duré ce régime. La couleur du drapeau est un tigre debout sur un fond bleu et qui est aussi l’emblême principal du gouvernement dont on peut voir dans tous les timbres diffusé lors de la nouvelle république.

Wikipédia a décrit cette république comme un régime politique qui a gouverné durant le laps de temps entre le retrait de la Dynastie Qing, à la suite du traité de Shimonoseki du 17 avril 1895, offrant Taiwan et les îles Pescadores à l’empire du Japon a perpétuité jusqu’à la défaite du gouvernement de cette république.

Chunghwa Post a dit que les timbres et les reliques culturelles que l’on voit à cette exposition ont été prêté chez trois collecteurs, comme le timbre de tigre, les lettres envoyées où on voit encore les timbres collés dessus. 70 œuvres démontrent l’origine des timbres provenant de différentes banques et qui révèlent la valeur de celui-ci.

Cette exposition a attiré beaucoup de gens lors de l’ouverture à Tainan. Ce régime qui a survécu 150 jours a conservé les précieux moment de l’histoire des ancêtres qui s’étaient levé dans la lutte contre la décision du gouvernement de l’époque, a dit le reportage.

Chunghwa Post a dit que les timbres et les reliques culturels de la République de Formose sont rares et peu nombreux, de plus ils sont moins présentés au public sauf dans l’exhibition mondiale des timbres de l’année dernière ou quelques timbres ont été presentés à l’exposition.