AUCKLAND, New Zealand (AP) — New Zealand beat Samoa 78-0 in a rugby test match Friday at Eden Park.

Scores:

New Zealand 78 (Beauden Barrett 2, Ardie Savea 2, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams, Israel Dagg, Julian Savea, Codie Taylor, Vaea Fifita, T.J. Pernara, Sam Cane tries; Beauden Barrett 7 conversions; Lima Sopoaga 2 conversions), Samoa 0. HT: 28-0.