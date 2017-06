Est-ce que c’est vous que Fulong cherche?

YILAN (Taiwan News) - «22 juin 1957» n’est pas une date d’histoire mais un jour important pour les adultes de plus de 60 ans, c’est le jour de l’ouverture de la plage Fulong. Pour célébrer ce jour, le bureau du tourisme sous le ministère de la communication et de la transportation, l’administration de la zone scénique nationale de la côte Yilan et du Nord-est et l’Hôtel Fullon ont collaboré ensemble pour fêter ce jour. Le retour des retraités ou des employés qui travaillaient ici sont attendus et les personnes qui sont nés la même date peuvent fêter leur anniversaire le même jour, a dit le reportage.

Retour dans le passé, revivez les jours de Fulong est l’objectif de la célébration. Le bureau du tourisme sous le ministère de la communication et de la transportation a dit que 60 ans suffit pour changer beaucoup de choses mais ce qui n’a pas changé est le sentiment et les souvenirs qu’on a pour lui. Et pour fêter ce jour spécial, des séries d’évènements comme les spectacles de danses, des innovations de land art, l’exposition spéciale des vieilles photos et d’autres activités sont classés dans l’agenda du jour.

Le retour des vieilles amis sont attendus pour amener tout le monde dans les jours passés avec leurs histoires, la nage en mer et les boites de déjeuners qui sont devenus une spécialité locale, ainsi que la culture qui a dû rester dans la mémoire de tous mais déveloper durant 60 ans, tout est pour relier les souvenirs d’hier à aujourd’hui, a continué le bureau du tourisme. Car sur la plage, les silhouettes des amoureux regardant la tombée du soleil sur le pont d’arc-en-ciel ou qui s’amusent sur la plage avec les vagues qui frappent un par un leurs pieds sont des images ressemblables jusqu’aujourd’hui, une belle image de Fulong.

En occasion du 60e anniversaire de la plage Fulong, l’hotel Fullon offre quatres chambres gratuit à ceux qui sont né le 22 juin et pour participer à cette activité, ils doivent donner leur photo et un document qui prouve la date de naissance qu’ils envoient dans l’attachement de message privé à travers le média social Facebook où ils pourront obtenir une nuit gratuite le jour de leur anniversaire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le facebook des fans de la côte Nord-est.