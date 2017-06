CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 453 3-4 Sep 469 Dec 490 1-2 Mar 507 1-4 May 519 1-2 Jul 527 1-4 Sep 538 Dec 552 1-4 Mar 559 3-4 May 562 Jul 560 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 379 1-2 Sep 387 1-2 Dec 397 3-4 Mar 406 3-4 May 412 1-4 Jul 417 1-4 Sep 410 3-4 Dec 412 3-4 Mar 419 1-4 May 422 3-4 Jul 426 1-2 Sep 415 1-2 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 261 1-4 Sep 253 1-4 Dec 245 1-2 Mar 243 3-4 May 244 1-4 Jul 244 1-4 Sep 244 1-4 Dec 244 1-4 Mar 244 1-4 May 244 1-4 Jul 244 1-4 Sep 245 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 934 3-4 Aug 938 3-4 Sep 940 Nov 944 Jan 951 1-4 Mar 956 3-4 May 962 1-4 Jul 967 1-2 Aug 966 Sep 955 1-4 Nov 949 3-4 Jan 954 3-4 Mar 954 1-4 May 955 1-2 Jul 959 Aug 941 1-2 Sep 937 1-2 Nov 942 1-4 Jul 955 3-4 Nov 938 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.74 Aug 32.87 Sep 32.98 Oct 33.05 Dec 33.24 Jan 33.35 Mar 33.50 May 33.65 Jul 33.78 Aug 33.77 Sep 33.67 Oct 33.55 Dec 33.59 Jan 33.68 Mar 33.78 May 33.87 Jul 33.87 Aug 33.87 Sep 33.87 Oct 33.85 Dec 33.85 Jul 33.85 Oct 33.85 Dec 33.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 300.60 Aug 302.40 Sep 304.10 Oct 304.70 Dec 306.50 Jan 307.40 Mar 308.70 May 309.70 Jul 310.90 Aug 311.00 Sep 310.20 Oct 308.40 Dec 308.70 Jan 308.90 Mar 309.20 May 309.20 Jul 309.20 Aug 310.20 Sep 310.40 Oct 309.60 Dec 309.60 Jul 309.60 Oct 309.60 Dec 309.60