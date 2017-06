New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2017 2043 2001 2040 Up 18 Sep 2048 2077 2033 2075 Up 19 Dec 2065 2094 2051 2093 Up 21 Mar 2088 2118 2075 2116 Up 20 May 2106 2134 2093 2134 Up 20 Jul 2128 2153 2123 2153 Up 20 Sep 2170 2172 2170 2172 Up 20 Dec 2192 Up 20 Mar 2212 Up 20 May 2230 Up 20