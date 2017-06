La famille des chat-léopards à l’Expo Internationale de la Flore de Taichung

TAICHUNG (Taiwan News) - Après des semaines d’attentes, le maire de Taichung Lin Chia-lung (林佳龍) a finalement dévoilé la mascotte de l’Exposition Internationale de la Flore de Taichung (台中花卉博覽會) qui aura lieu le 3 novembre 2018, un secret qu’il cachait mystérieusement sur le média social le mois dernier. OUI! C’est bien le chat-léopard, a dit le reportage.

L’artiste taiwanais, Chen Min-yu (陳旻昱) est l’auteur de cette famille chat-léopard qui est composée de quatre membres, le père de famille est un paysan passionné par l’écologie de la conservation et qui aime résoudre les différents problèmes des animaux et des végétaux. La mère est habile dans les pâtisseries et adore créer différents desserts comme les pâtisseries locales de Taichung qui est l’adoré du père. Les deux autres membres de la familles sont la sœur Love et le frère Life, Love est très animée et elle est très créative. Life est très curieux et a beaucoup de questions sur ce qu’il voit, «pourquoi……» est toujours le début de sa phrase, il aime les fleurs et les fruits et il aime s’aventurer avec sa sœur partout.

Lin Chia-lung a dit qu’après la présentation des mascottes de l’expo, il y aura une série d’activités qui vont se mettre en scène, comme à la fin du mois de juin, le téléchargement des 16 différents dessins des chat-léopards sur Line et d’accueillir l’arrivée de l’expo à Taichung.

Au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville se trouve un habitat des chat-léopards pour que tout le monde expérience d’avance l’idée de la conservation de l’environnement écologique de l’Exposition Internationale de la Flore de Taichung. D’après la description du chat-léopard sur le site officiel, cet animal (Prionailurus bengalensis chinensis) appartient à l’un des deux espèces endémiques de Taiwan. Il a une taille qui ressemble au chat domestique et pèse 3 à 6 kilogrammes. La couleur de son poil est de gris ou jaune brun tatouée de points marrons foncés qui ressemble aux pièces de monnaies. Le chat-léopard est classé dans la liste des espèces en voie d’extinction au premier niveau à Taiwan.