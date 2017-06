La tortue de mer est l’acteur populaire de Xiaoliuqiu

XIAOLIUQIU (Taiwan News) - Situé au sud-ouest de Pingtung, l’île Xiaoliuqiu (小琉球) est devenue un site touristique populaire. Durant 10 ans, le nombre de touristes a beaucoup augmenté à cause des tortues vertes qui vivent ici. Selon les statistiques de l’administration des zones nationales scéniques de la baie Dapeng (大鵬灣風景管理處), il y a maintenant six boutiques qui vendent des équipements de plongée et 91 chambres d’hôtes légales. Beaucoup de jeunes ont choisi de retourner à Xiaoliuqiu pour former leur carrière en tant que propriétaire d’un restaurant ou de chambres d’hôtes et de travailler sur l’île, un changement qui a aidé l’île du village de pêche en île touristique et en île écologique, a dit le reportage.

D’après les statistiques de l’office du port et maritime (交通部航港局), au moins 998,932 passagers sur 11,026 ferries ont pris un aller-retour entre Xiaoliuqiu et Donggang (東港) en 2007. De plus, le nombre de touristes a atteint le top avec 2 millions de touristes en 2013. Et avec 22,043 ferries qui ont été enregistrés en 2016, au moins 2,34 millions de passagers ont pris la destination de l’île, une augmentation au fur et à mesure durant 10 ans.

L’augmentation du nombre de touristes doit à l’environnement écologique où beaucoup de tortues vertes viennent vivre dans l’espace maritime de l’île. Dans la «résidence» des tortues, les touristes assis sur la plage peuvent voir de loin les tortues vertes qui sortent la tête hors de l’eau pour respirer. Les plongeurs qui nagent dans la mer peuvent regarder les tortues de mer qui nagent non loin d’eux dans le fond de l’eau ou ils peuvent aussi plonger dans la mer pour nager à côté d’eux, a dit le reportage.

Un volontaire qui a participé au nettoyage de l’océan et de la plage en 2009 a dit que grâce à une photo où on voit une tortue verte noyée dans un filet de pêche abandonné, celle-ci a provoqué la passion des personnes. Les plongeurs ont ramassé les filets qui étaient dans la mer, les bouteilles PVC, les pailles et d’autres déchets marines pour redonner à la mer un environnement propre.

La protection de l’environnement écologique marine est devenue une activité commune des habitants, tout le monde a plongé dans la conservation des tortues de mer qui apportent chaque année beaucoup de recettes touristiques. Maintenant à Xiaoliuqiu, les touristes peuvent voir de temps en temps les tortues de mer, soit sur terre soit dans la mer.

Un autre changement de l’île est sa nouvelle spécialité locale, les touristes peuvent boire aussi la bière Haikuei (海歸啤酒), déguster le gâteau aux œufs Haikuei (海歸燒), des fruits de mer et d’autres plats spéciaux ou louer une moto pour faire un tour sur l’île en visitant la grotte des beautés (美人洞), le rocher de vase (花瓶石), ainsi que d’autres sites touristiques de l’île.