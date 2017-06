New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2030 2072 2010 2059 Up 39 Sep 2048 2093 2036 2088 Up 50 Dec 2065 2108 2054 2103 Up 49 Mar 2090 2129 2076 2125 Up 47 May 2109 2147 2099 2143 Up 47 Jul 2134 2165 2125 2162 Up 47 Sep 2152 2180 2141 2180 Up 47 Dec 2200 2200 2153 2153 unch Mar 2220 Up 47 May 2238 Up 45