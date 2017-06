Champions Trophy: Sri Lanka vs Pakistan Scoreboard

CARDIFF, Wales (AP) — Scoreboard on Monday in the Champions Trophy Group B match between Sri Lanka and Pakistan at Sophia Gardens:

Sri Lanka

Niroshan Dickwella c Ahmed b Amir 73

Danushka Gunathilaka c Malik b Khan 13

Kusal Mendis b HAli 27

Dinesh Chandimal b Ashraf 0

Angelo Mathews b Amir 39

Dhananjaya de Silva c Ahmed b Khan 1

Asela Gunaratne c Zaman b HAli 27

Thisara Perera c Azam b Khan 1

Suranga Lakmal b HAli 26

Lasith Malinga not out 9

Nuwan Pradeep c and b Ashraf 1

Extras: (1b, 5lb, 12w, 1nb) 19

TOTAL: (all out) 236

Overs: 49.2 overs

Fall of wickets: 1-26, 2-82, 3-83, 4-161, 5-162, 6-162, 7-167, 8-213, 9-232, 10-236

Bowling: Mohammad Amir 10-0-53-2, Junaid Khan 10-3-40-3, Imad Wasim 8-1-33-0, Fahim Ashraf 6.2-0-37-2, Hasan Ali 10-0-43-3, Mohammad Hafeez 5-0-24-0.

Pakistan

Azhar Ali c Mendis b Lakmal 34

Fakhar Zaman c Gunaratne b Pradeep 50

Babar Azam c de Silva b Pradeep 10

Mohammad Hafeez c Pradeep b Perera 1

Shoaib Malik c Dickwella b Malinga 11

Sarfraz Ahmed not out 61

Imad Wasim c Dickwella b Pradeep 4

Fahim Ashraf run out (Perera) 15

Mohammad Amir not out 28

Extras: (4b, 6lb, 13w) 23

TOTAL: (for 7 wickets) 237

Overs: 44.5

Fall of wickets: 1-74, 2-92, 3-95, 4-110, 5-131, 6-137, 7-162

Did not bat: Hasan Ali, Junaid Khan.

Bowling: Lasith Malinga 9.5-2-52-1, Suranga Lakmal 10-0-48-1, Nuwan Pradeep 10-0-60-3, Thisara Perera 8-0-43-1, Asela Gunaratne 5-0-19-0, Danushka Gunathilaka 1-0-2-0, Dhananjaya de Silva 1-0-3-0.

Result: Pakistan wins by 3 wickets.

Toss: Pakistan

Umpires: Marais Erasmus, South Africa, and Bruce Oxenford, Australia.

TV umpire: Chris Gaffaney, New Zealand. Match referee: David Boon, Australia.