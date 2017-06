US Open Tee Times

ERIN, Wisconson (AP) — Tee times for the U.S. Open at Erin Hills:

All Times GMT (a-amateur)

Thursday

First Hole

1145_Jordan Niebrugge, United States; Talor Gooch, United States; Kevin Dougherty, United States.

1156_Andres Romero, Argentina; Brice Garnett, United States; Davis Love IV, United States.

1207_Yusaku Miyazato, Japan; J.T. Poston, United States; Aaron Rai, England.

1218_David Lingmerth, Sweden; Paul Dunne, Ireland; Li Haotong, China.

1229_a-Stewart Hagestad, United States; Chez Reavie, United States; Gene Sauers, United States.

1240_Brandt Snedeker, United States; Alex Noren, Sweden; Tyrrell Hatton, England.

1251_Rafa Cabrera Bello, Spain; Thomas Pieters, Belgium; Brooks Koepka, United States.

1302_Gary Woodland, United States; J.B. Holmes, United States; Jason Kokrak, United States.

1313_Russell Knox, Scotland; a-Scott Gregory, England; Martin Laird, Scotland.

1324_Kevin Kisner, United States; Billy Horschel, United States; Branden Grace, South Africa.

1335_Webb Simpson, United States; Ernie Els, South Africa; Lucas Glover, United States.

1346_Tyson Alexander, United States; a-Chris Crawford, United States; Max Greyserman, United States.

1357_Matthew Campbell, United States; Garrett Osborn, United States, a-Walker Lee, United States.

1730_Jack Maguire, United States; Corey Conners, Canada; Ben Kohles, United States.

1741_Eddie Pepperell, England; Chan Kim, United States; Gregory Bourdy, France.

1752_Jhonattan Vegas, Venezuela; Yuta Ikeda, Japan; Sean O'Hair, United States.

1803_Andrew Johnston, England; Brian Stuard, United States; George Coetzee, South Africa.

1814_Marc Leishman, Australia; Pat Perez, United States; Si Woo Kim, South Korea.

1825_Russell Henley, United States; a-Scottie Scheffler, United States; Harris English, United States.

1836_Bubba Watson, United States; Adam Scott, Australia; Sergio Garcia, Spain.

1847_Henrik Stenson, Sweden; Charl Schwartzel, South Africa; Louis Oosthuizen, South Africa.

1858_Jimmy Walker, United States; Justin Thomas, United States; Paul Casey, England.

1909_Jason Day, Australia; Justin Rose, England; Rory McIlroy, Northern Ireland.

1920_Steve Stricker, United States; Stewart Cink, United States; Phil Mickelson, United States.

1931_Ryan Brehm, United States; a-John Oda, United States; Jonathan Randolph, United States.

1942_a-Mason Andersen, United States; Derek Barron, United States; Roman Robledo, United States.

10th Hole

1145_Whee Kim, South Korea; Ted Potter Jr., United States; Daniel Chopra, Sweden.

1156_Shugo Imahira, Japan; Ryan Palmer, United States; Matthew Wallace, England.

1207_Charley Hoffman, United States; Jason Dufner, United States; Hideto Tanihara, Japan.

1218_Jeunghun Wang, South Korea; Thomas Aiken, South Africa; Bradley Dredge, Wales.

1229_a-Scott Harvey, United States; Jamie Lovemark, United States; Michael Putnam, United States.

1240_Brian Harman, United States; Tommy Fleetwood, England; Bud Cauley, United States.

1251_Hideki Matsuyama, Japan; Rickie Fowler, United States; Jon Rahm, Spain.

1302_Lee Westwood, England; Ross Fisher, England; Graeme McDowell, Northern Ireland.

1313_Danny Willett, England; Zach Johnson, United States; Angel Cabrera, Argentina.

1324_Matt Kuchar, United States; Francesco Molinari, Italy; Patrick Reed, United States.

1335_Martin Kaymer, Germany; Jordan Spieth, United States; Dustin Johnson, United States.

1346_a-Joaquin Niemann, Chile; Stephan Jaeger, Germany; Joel Stalter, France.

1357_Daniel Miernicki, United States; a-Sahith Theegala, United States; Tyler Light, United States.

1730_Wade Ormsby, Australia; Oliver Bekker, South Africa; Kyle Thompson, United States.

1741_Brandon Stone, South Africa; Troy Merritt, United States; Chris Wood, England.

1752_Satoshi Kodaira, Japan; Daniel Summerhays, United States; Alexander Levy, France.

1803_William McGirt, United States; Keegan Bradley, United States; Kevin Na, United States.

1814_a-Brad Dalke, United States; Wesley Bryan, United States; Brendan Steele, United States.

1825_Nick Flanagan, Australia; Richie Ramsay, Scotland; Bryson DeChambeau, United States.

1836_Daniel Berger, United States; Roberto Castro, United States; Bill Haas, United States.

1847_Adam Hadwin, Canada; Emiliano Grillo, Argentina; C.T. Pan, Taiwan.

1858_Scott Piercy, United States; Shane Lowry, Ireland; Jim Furyk, United States.

1909_Matt Fitzpatrick, England; Peter Uihlein, United States; Byeong Hun An, South Korea.

1920_Kevin Chappell, United States; a-Maverick McNealy, United States; Bernd Wiesberger, Austria.

1931_Xander Schauffele, United States; Trey Mullinax, United States; a-Cameron Champ, United States.

1942_Sam Ryder, United States; a-Alex Smalley, United States; Andy Pope, United States.

----

Friday

First Hole

1145_Wade Ormsby, Australia; Oliver Bekker, South Africa; Kyle Thompson, United States.

1156_Brandon Stone, South Africa; Troy Merritt, United States; Chris Wood, England.

1207_Satoshi Kodaira, Japan; Daniel Summerhays, United States; Alexander Levy, France.

1218_William McGirt, United States; Keegan Bradley, United States; Kevin Na, United States.

1229_a-Brad Dalke, United States; Wesley Bryan, United States; Brendan Steele, United States.

1240_Nick Flanagan, Australia; Richie Ramsay, Scotland; Bryson DeChambeau, United States.

1251_Daniel Berger, United States; Roberto Castro, United States; Bill Haas, United States.

1302_Adam Hadwin, Canada; Emiliano Grillo, Argentina; C.T. Pan, Taiwan.

1313_Scott Piercy, United States; Shane Lowry, Ireland; Jim Furyk, United States.

1324_Matt Fitzpatrick, England; Peter Uihlein, United States; Byeong Hun An, South Korea.

1335_Kevin Chappell, United States; a-Maverick McNealy, United States; Bernd Wiesberger, Austria.

1346_Xander Schauffele, United States; Trey Mullinax, United States; a-Cameron Champ, United States.

1357_Sam Ryder, United States; a-Alex Smalley, United States; Andy Pope, United States.

1730_Whee Kim, South Korea; Ted Potter Jr., United States; Daniel Chopra, Sweden.

1741_Shugo Imahira, Japan; Ryan Palmer, United States; Matthew Wallace, England.

1752_Charley Hoffman, United States; Jason Dufner, United States; Hideto Tanihara, Japan.

1803_Jeunghun Wang, South Korea; Thomas Aiken, South Africa; Bradley Dredge, Wales.

1814_a-Scott Harvey, United States; Jamie Lovemark, United States; Michael Putnam, United States.

1825_Brian Harman, United States; Tommy Fleetwood, England; Bud Cauley, United States.

1836_Hideki Matsuyama, Japan; Rickie Fowler, United States; Jon Rahm, Spain.

1847_Lee Westwood, England; Ross Fisher, England; Graeme McDowell, Northern Ireland.

1858_Danny Willett, England; Zach Johnson, United States; Angel Cabrera, Argentina.

1909_Matt Kuchar, United States; Francesco Molinari, Italy; Patrick Reed, United States.

1920_Martin Kaymer, Germany; Jordan Spieth, United States; Dustin Johnson, United States.

1931_a-Joaquin Niemann, Chile; Stephan Jaeger, Germany; Joel Stalter, France.

1942— Daniel Miernicki, United States; a-Sahith Theegala, United States; Tyler Light, United States.

10th Hole

1145_Jack Maguire, United States; Corey Conners, Canada; Ben Kohles, United States.

1156_Eddie Pepperell, England; Chan Kim, United States; Gregory Bourdy, France.

1207_Jhonattan Vegas, Venezuela; Yuta Ikeda, Japan; Sean O'Hair, United States.

1218_Andrew Johnston, England; Brian Stuard, United States; George Coetzee, South Africa.

1229_Marc Leishman, Australia; Pat Perez, United States; Si Woo Kim, South Korea.

1240_Russell Henley, United States; a-Scottie Scheffler, United States; Harris English, United States.

1251_Bubba Watson, United States; Adam Scott, Australia; Sergio Garcia, Spain.

1302_Henrik Stenson, Sweden; Charl Schwartzel, South Africa; Louis Oosthuizen, South Africa.

1313_Jimmy Walker, United States; Justin Thomas, United States; Paul Casey, England.

1324_Jason Day, Australia; Justin Rose, England; Rory McIlroy, Northern Ireland.

1335_Steve Stricker, United States; Stewart Cink, United States; Phil Mickelson, United States.

1346_Ryan Brehm, United States; a-John Oda, United States; Jonathan Randolph, United States.

1357_a-Mason Andersen, United States; Derek Barron, United States; Roman Robledo, United States.

1730_Jordan Niebrugge, United States; Talor Gooch, United States; Kevin Dougherty, United States.

1741_Andres Romero, Argentina; Brice Garnett, United States; Davis Love IV, United States.

1752_Yusaku Miyazato, Japan; J.T. Poston, United States; Aaron Rai, England.

1803_David Lingmerth, Sweden; Paul Dunne, Ireland; Li Haotong, China.

1814_a-Stewart Hagestad, United States; Chez Reavie, United States; Gene Sauers, United States.

1825_Brandt Snedeker, United States; Alex Noren, Sweden; Tyrrell Hatton, England.

1836_Rafa Cabrera Bello, Spain; Thomas Pieters, Belgium; Brooks Koepka, United States.

1847_Gary Woodland, United States; J.B. Holmes, United States; Jason Kokrak, United States.

1858_Russell Knox, Scotland; a-Scott Gregory, England; Martin Laird, Scotland.

1909_Kevin Kisner, United States; Billy Horschel, United States; Branden Grace, South Africa.

1920_Webb Simpson, United States; Ernie Els, South Africa; Lucas Glover, United States.

1931_Tyson Alexander, United States; a-Chris Crawford, United States; Max Greyserman, United States.

1942_Matthew Campbell, United States; Garrett Osborn, United States, a-Walker Lee, United States.