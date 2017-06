Saturday's International Rugby Results

Melbourne, Australia

Australia 37 (Israel Folau 2, Henry Speight 2, Stephen Moore tries; Bernard Foley 3 conversions, 2 penalties), Fiji 14 (Vereniki Goneva, Timoci Nagusa tries; Ben Volavola 2 conversions). HT: 18-0

Kumamoto, Japan

Japan 33 (Akihito Yamada, Kenki Fukuoka, Michael Leitch tries; Jumpei Ogura 3 conversions, 4 penalties), Romania 21 (Mihai Macovei, Tangimana Fonovai tries; Florin Vlaicu conversion, 3 penalties). HT: 23-9

Christchurch, New Zealand

British and Irish Lions 12 (Owen Farrell 4 penalties), Crusaders 3 (Richie Mo'unga penalty). HT: 9-3

Singapore

Scotland 34 (Ross Ford 2, Ali Price, Tim Visser, Damien Hoyland tries; Finn Russell conversion, penalty, Duncan Taylor conversion, Peter Horne conversion), Italy 13 (Michele Campagnaro, Angelo Esposito tries; Tommaso Allan penalty). HT: 13-3

Pretoria, South Africa

South Africa 37 (Jesse Kriel, Ross Cronje, Jan Serfontein tries; penalty try; Elton Jantjies 3 conversions, 3 penalties), France 14 (Henry Chavancy, Baptiste Serin tries; Julies Plisson 2 conversions). HT: 16-7

San Juan, Argentina

England 38 (Marland Yarde, Jonny May, George Ford, Denny Solomona tries; Ford 3 conversions, 4 penalties), Argentina 34 (Emiliano Boffelli, Tomas Lavanini, Jeronimo De La Fuente, Joaquin Tuculet tries; Nicolas Sanchez 4 conversions, penalty, Juan Martin Hernandez dropped goal). HT: 13-17

Harrison, New Jersey

Ireland 55 (Keith Earls 2, Jacob Stockdale, Niall Scannell, Kieran Marmion, Jack Conan, James Ryan, Luke McGrath, Simon Zebo tries; Joey Carbery 2 conversions, Rory Scannell 2 conversions, Garry Ringrose conversion), United States 19 (Nick Civetta, John Quill, Ryan Matyas tries; Alan MacGinty 2 conversions). HT: 29-7

Calgary

Georgia 13 (Merab Kvirikashvili try, conversion, 2 penalties), Canada 0. HT: 3-0