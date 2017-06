A la recherche des belles lotus à Taiwan? Un tour à Hsinchu peut être un bon choix

HSINCHU (Taiwan News) - Les lotus sacrés ont commencé à fleurir au nord de Taiwan, localisés près de la route Xinlong dans la ville Xinpu (新埔鎮) à Hsinchu (新竹), beaucoup de touristes et de passionnés de lotus portent leur appareil photo pour garder les belles images de celle-ci à travers leur écran. Le président de l’association de la promotion de lotus de Hsinchu Tseng Kuo-chu (曾國渠) a choisi de continuer cette plantation même si les graines de lotus ne sont pas bon prix, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, le lotus sacré ou lotus d’orient (Nelumbo nucifera Gaertn) est une plante aquatique de la famille des Nelumbonacees. C’est aussi la fleur sacrée dans les religions orientales comme le bouddhisme et brahmanisme. Le lotus est une fleur où les divinités sont représentées assises ou debout sur un trône en fleur de lotus.

A Taiwan à cause du climat, les lotus commencent leur floraison au sud en avril suivi de juin et août et terminent la saison de la floraison en septembre au nord du pays. Tseng Kuo-chu, âgé de 84 ans, a dit que plus la température est haute plus les lotus sont beaux. De plus, la plupart des gens ne savent pas qu’il y a des lotus sacrés à Hsinchu car ils savent seulement qu’il y a des lotus à Kuanyin à Taoyuan(桃園觀音) et Baihe à Tainan(台南白河) mais les lotus de Hsinchu sont aussi beaux qu’eux.

A part les lotus qui sont répandus aux environs de 2 kilomètres carrés, Tseng a planté aussi une autre espèce de la famille Nymphaeaceae du genre victoria et chaque année lors de sa floraison, on voit des enfants d’environ 50 kilogrammes qui essaient de s’assoir dessus pour expériencer cette géante fleur qui flotte sur l’eau. Tseng a dit qu’il faudra encore attendre deux mois pour pouvoir s’amuser dessus.

Tseng se souvient que dans les années 2001, au moins des dizaines de gens sur une superficie de 2 et 3 hectares ont commencé la plantation de lotus mais à cause du prix de la graine de lotus qui n’était pas bon marché, ils ont dû abandonné cette agriculture, maintenant il ne reste que lui qui continue cette plantation qui attire chaque année des touristes à prendre leur séjour à Xinpu, a dit le reportage.

Tseng a dit qu’à part les lotus qui sont pour admirer et photographier, il a établit avec les voisins un marché Chupu (巨埔市集) pour vendre les graines de lotus de bonne qualité, des produits agricoles ou d’autres produits aux touristes qui ont pour objectif d’aider dans le tourisme de la ville.