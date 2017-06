LPGA Tour - LPGA Classic Scores

CAMBRIDGE, Ontario (AP) — Scores Friday from the Manulife LPGA Classic, an LPGA event at the 6,613-yard, par-72 Whistle Bear Golf Club:

Second Round

a-denotes amateur

Lexi Thompson 67-65—132 Alena Sharp 66-66—132 Hyo Joo Kim 65-67—132 Perrine Delacour 71-62—133 Lindy Duncan 68-65—133 In Gee Chun 67-66—133 Bronte Law 69-65—134 Minjee Lee 68-66—134 Shanshan Feng 65-69—134 Felicity Johnson 70-65—135 Paula Reto 69-66—135 Sun Young Yoo 68-67—135 Emily K. Pedersen 66-69—135 Jodi Ewart Shadoff 66-69—135 Suzann Pettersen 64-71—135 Karine Icher 69-67—136 Haeji Kang 68-68—136 Lee Lopez 67-69—136 Mi Hyang Lee 64-72—136 Charley Hull 69-68—137 Brittany Marchand 67-70—137 Ariya Jutanugarn 67-70—137 Laura Gonzalez Escallon 65-72—137 Austin Ernst 73-65—138 Mindy Kim 72-66—138 Brooke M. Henderson 71-67—138 Lizette Salas 70-68—138 Candie Kung 70-68—138 Chella Choi 70-68—138 In-Kyung Kim 69-69—138 Amy Yang 69-69—138 Mi Jung Hur 69-69—138 Alison Lee 69-69—138 Danielle Kang 68-70—138 Giulia Molinaro 68-70—138 Jing Yan 73-66—139 Ashleigh Buhai 73-66—139 Catriona Matthew 71-68—139 Caroline Masson 70-69—139 Megan Khang 70-69—139 Tiffany Joh 70-69—139 Pannarat Thanapolboonyaras 69-70—139 Belen Mozo 69-70—139 Ryann O'Toole 69-70—139 Sarah Jane Smith 68-71—139 Jacqui Concolino 68-71—139 Angel Yin 67-72—139 Nicole Broch Larsen 73-67—140 Beatriz Recari 72-68—140 Jackie Stoelting 72-68—140 Mariajo Uribe 71-69—140 Pavarisa Yoktuan 69-71—140 Lee-Anne Pace 69-71—140 Dori Carter 74-67—141 Kelly W Shon 72-69—141 Sadena A Parks 71-70—141 Mina Harigae 70-71—141 Angela Stanford 70-71—141 Holly Clyburn 70-71—141 Dani Holmqvist 69-72—141 Thidapa Suwannapura 74-68—142 Britney K Yada 73-69—142 Karen Chung 72-70—142 Min Seo Kwak 71-71—142 Allie White 71-71—142 Laetitia Beck 71-71—142 Laura Davies 70-72—142 Annie Park 70-72—142 Ilhee Lee 70-72—142 Gaby Lopez 69-73—142 Jane Park 68-74—142

Failed to make the