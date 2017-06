New Zealand vs Bangladesh Scoreboard

CARDIFF, Wales (AP) — Scoreboard on Friday in the Champions Trophy Group A match between New Zealand and Bangladesh at Sophia Gardens:

New Zealand

Martin Guptill lbw b Rubel Hossain 33

Luke Ronchi c Mustafizur Rahman b Ahmed 16

Kane Williamson run out (Shakib/Mosaddek Hossain) 57

Ross Taylor c Mustafizur Rahman b Ahmed 63

Neil Broom c Iqbal b Mossadek Hossain 36

James Neesham st Mushfiqur Rahim b Mossadek Hossain 23

Corey Anderson lbw b Mosaddek Hossain 0

Mitchell Santner not out 14

Adam Milne b Mustafizur Rahman 7

Tim Southee not out 10

Extras: (6w) 6

TOTAL: (for 8 wickets) 265

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-46, 2-69, 3-152, 4-201, 5-228, 6-229, 7-240, 8-252.

Did not bat: Trent Boult.

Bowling: Mashrafe Mortaza 10-1-45-0, Mustafizur Rahman 9-0-52-1, Taskin Ahmed 8-0-43-2, Rubel Hossain 10-0-60-1, Shakib Al Hasan 10-0-52-0, Mosaddek Hossain 3-0-13-3.

Bangladesh

Tamim Iqbal lbw b Southee 0

Soumya Sarkar lbw b Southee 3

Sabbir Rahman c Ronchi b Southee 8

Mushfiqur Rahim b Milne 14

Shakib Al Hasan b Boult 114

Mahmudullah not out 102

Mosaddek Hossain not out 7

Extras: (2lb, 18w) 20

TOTAL: (for 5 wickets) 268

Overs: 47.2

Fall of wickets: 1-0, 2-10, 3-12, 4-33, 5-257.

Did not bat: Rubel Hossain, Mashrafe Mortaza, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

Bowling: Tim Southee 9-1-45-3, Trent Boult 10-0-48-1, Adam Milne 9.2-0-58-1, James Neesham 4-0-30-0, Mitchell Santner 10-0-47-0, Corey Anderson 3-0-19-0, Kane Williamson 2-0-19-0

Toss: New Zealand chose to bat.

Result: Bangladesh won by five wickets.

Umpires: Ian Gould and Nigel Llong, England.

TV umpire: Aleem Dar, Pakistan. Match referee: Chris Broad, England.