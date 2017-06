Champions Trophy: India vs Sri Lanka Scoreboard

LONDON (AP) — Scoreboard on Thursday in the Champions Trophy Group B match between India and Sri Lanka at The Oval:

India

Rohit Sharma c TPerera b Malinga 78

Shikhar Darwan c Mendis b Malinga 125

Virat Kohli c Dickwella b Pradeep 0

Yuvraj Singh b Gunaratne 7

Mahendra Singh Dhoni c Chandimal b TPerera 63

Hardik Pandya c KPerera b Lakmal 9

Kedar Jadhav not out 25

Ravindra Jadeja not out 0

Extras: (4lb, 10w) 14

TOTAL: (for 6 wickets) 321

Overs: 50

Did not bat: Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav, Jasprit Bumrah

Fall of wickets: 1-138, 2-139, 3-179, 4-261, 5-278, 6-307

Bowling: Lasith Malinga 10-0-70-2, Suranga Lakmal 10-1-72-1, Nuwan Pradeep 10-0-73-1, Thisara Perera 9-0-54-1, Danushka Gunathilaka 8-0-41-0, Asela Gunaratne 3-0-7-1.

Sri Lanka

Niroshan Dickwella c Jadeja b Kumar 7

Danushka Gunathilaka run out 76

Kusal Mendis run out 89

Kusal Perera retired hurt 47

Angelo Mathews not out 52

Asela Gunaratne not out 34

Extras: (11lb, 5w, 1nb) 17

TOTAL: (for 3 wickets) 322

Overs: 48.4

Did not bat: Dinesh Chandimal, Thisara Perera, Suranga Lakmal, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep.

Fall of wickets: 1-11, 2-170, 3-196, 3-271

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 10-0-54-1, Umesh Yadav 9.4-0-67-0, Jasprit Bumrah 10-0-52-0, Hardik Pandya 7-1-51-0, Ravindra Jadeja 6-0-52-0, Kedar Jadhav 3-0-18-0, Virat Kohli 3-0-17-0.

Result: Sri Lanka wins by 7 wickets

Toss: Sri Lanka

Umpires: Richard Kettleborough, England, and Rod Tucker, Australia.

TV umpire: Marais Erasmus, South Africa. Match referee: David Boon, Australia.