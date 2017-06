Un cachalot nain mort trouvé dans l’espace maritime de Taiwan

MIAOLI (Taiwan News) - Un cachalot nain a été trouvé mort dans l’espace maritime de Zhunan (竹南) à Miaoli le 8 juin à midi par un surveillant de l’office d’inspection Wunzihtou (塭仔頭) à travers ses jumelles. La garde cotiére est arrivée sur place et ils ont constaté que ce cachalot nain était deja mort, il a été enterré sur la place, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, le cachalot nain ou Kogia sima est une espèce de mammifère marin du sous-ordre Odontoceti. Cette espèce animal est répartie dans les eaux tropicales à tempérées de tous les océans. Son statut de conservation dans l’Union International de la Conservation de la Nature est de «données insuffisantes».

Le second captaine de la garde cotière est arrivé sur la place ou le cachalot nain était trouvé mais ce cétacé était déjà mort. La société des cétacés de Taiwan qui est arrivée sur la place plus tard, ils ont remarqué que c’était un cachalot nain mâle mesurant 290 centimètres de long et qui est mort naturellement. Les employés de la société des cétacés de Taiwan ont pris des échantillons puis la garde cotière l’a enterrée sur la place.

La garde cotière a dit que le cachalot nain est l’une des cétacés qui a une taille moins grande, il a parfois la taille d’un dauphin ou même plus petit que celui-ci. Un cachalot nain adulte est d’environ 210 centimètres et 270 centimètres mais le cachalot nain a une grande taille mais appartient bien à cette espèce animale.