Un pangolin sauvé par les policiers dans la main d’un conducteur

TAOYUAN (Taiwan News) - Un pangolin a été trouve dans un sac de riz ce lundi 6 juin par la police lors d’un contrôle routier à Taoyuan (桃園). Après la pluie forte qui a endommagé les habitats des animaux de la faune, ce pangolin a été attrape par un conducteur âgé de 49 ans qui conduisait sur la route dans la montagne et il l’a mis dans un sac de riz pour l’amener avec lui, a dit le reportage.

L’homme âgé de 49 ans a dit qu’il a vu ce pangolin qui traversait la route lorsqu’il passait, il s’est arrêté pour l’attraper dans un sac de riz qu’il voulait le transporter dans la région montagneuse à Miaoli pour le relâcher dans la nature. La police s’est interrogé dessus car s’il voulait le relâcher dans la nature, il suffisait seulement de le laisser passer et non le capturer, a continué le reportage.

D’après Wikipédia, le pangolin tient son nom binominal Manis Pentadactyla Pentadactyla, c’est un animal qui est classé dans le livre rouge de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) en danger critique. La police fait appel au public que cette espèce animale est l’un des animaux appartenant à la conservation. C’est un mammifère qui donne naissance à un bébé pangolin par an et sa population se développe lentement. Dans le passé, de nombreux pangolins ont été chassés par les hommes pour leur écailles et leur chair, la destruction de leur habitat et de l’utilisation des pesticides dans les champs ont dû causer la diminution du nombre de fourmis qui sont l’un de leurs aliments essentiels ainsi que d’autres raisons qui menacent le pangolin en voie d’extinction.

Après les jours de pluies fortes qui ont détruit l’habitat des animaux sauvages , les animaux doivent quitter leur habitat d’origine pour chercher de la nourriture ailleurs et un autre endroit pour vivre et pour se protéger des prédateurs lors de leur déménagement. Il est rappelle au public de ne pas perturber les animaux sauvages lors de leur rencontre dans les montagnes, de ne pas les attraper ou de les nourrir et de faire appel aux officiels pour l’aide des animaux blessés, a dit le reportage.