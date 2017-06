Le concert musical du Festival International des Ballons de Taiwan le 10 juin à Taipei

TAIPEI (Taiwan News) - Le Festival International des Ballons de Taiwan aura lieu à partir de 30 juin au 6 août à Luye Gaotai à Taitung. Le concert musical de light art aura lieu ce 10 juin à 19H00 sur la place de la Liberté (自由廣場) devant la Salle Nationale du Concert et du Théâtre à Taipei (兩廳院) où le public est l’invité du jour, a dit le reportage.

Ce concert musical était prévu le 3 juin à 19H00 sur la place de la Liberté devant la Salle Nationale du Concert et du Théâtre à Taipei mais à cause de la pluie forte qui a atteint le pays ces derniers jours et qui a endommagé les agricultures végétales et fruitières dans le sud du pays, le gouvernement de Taitung a du suspendre ce concert musical jusqu’au 10 juin à la même heure et au même lieu.

Le gouvernement de Taitung a dit qu’il y aura sept ballons à air chaud sur la place de la Liberté pour que le public admire leurs merveilles. La musique de light art choisira quelques chansons du spectacle de Kara-Orchestra (很久沒有敬我了妳) qui seront recomposées et jouées par des musiciens autochtones de Taitung.

Le Festival International des Ballons de Taiwan a commencé à partir dans la saison d’été de 2011à Luye Gaotai (鹿野高台) à Taitung, un grand évènement qui a attiré beaucoup d’équipes étrangères à voler sous le ciel de Taiwan. Selon les statistiques du gouvernement de Taitung, environ 430,000 touristes ont assisté à cette festivité en 2015 et 350,000 touristes en 2016. Selon la magazine CommonWealth (天下) qui a classé cette festivité internationale comme l’un des cinq grandes festivités de Taiwan et dont celle-ci a deja attiré au total plus de 3 millions de touristes.