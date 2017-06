Pakistan-South Africa Scoreboard

BIRMINGHAM, England (AP) — Scoreboard on Wednesday in the Group B match between Pakistan and South Africa in the Champions Trophy at Edgbaston:

South Africa

Quinton de Kock lbw b Mohammad Hafeez 33

Hashim Amla lbw b Imad Wasim 16

Faf du Plessis b Hasan Ali 26

AB de Villiers c Mohammad Hafeez b Imad Wasim 0

David Miller not out 75

JP Duminy c Babar Azam b Hasan Ali 8

Wayne Parnell b Hasan Ali 0

Chris Morris c Hasan Ali b Junaid Khan 28

Kagiso Rabada c Hasan Ali b Junaid Khan 26

Morne Morkel not out 0

Extras: (1lb, 5w, 1nb) 7

TOTAL: (for eight wickets) 219

Overs: 50

Fall of wickets: 1-40, 2-60, 3-61, 4-90, 5-118, 6-118, 7-165, 8-213.

Did not bat: Imran Tahir

Bowling: Mohammad Amir 10-0-50-0 (3w), Junaid Khan 9-0-53-2 (1nb, 1w), Imad Wasim 8-0-20-2, Mohammad Hafeez 10-0-51-1, Hasan Ali 8-1-24-3, Shadab Khan 5-0-20-0

Pakistan

Azhar Ali c Tahir b Morkel 9

Fakhar Zaman c Amla b Morkel 31

Babar Azam not out 31

Mohammad Hafeez c Tahir b Morkel 26

Shoaib Malik not out 16

Extras: (2lb, 3w, 1nb) 6

TOTAL: (for three wickets) 119

Overs: 27

Fall of wickets: 1-40, 2-41, 3-93

Did not bat: Sarfraz Ahmed, Imad Wasim, Mohammad Amir, Shadab Khan, Hasan Ali, Junaid Khan.

Bowling: Kagiso Rabada 7-1-36-0 (1nb), Wayne Parnell 4-0-25-0, Morne Morkel 7-1-18-3 (1w), Chris Morris 5-1-22-0 (1w), Imran Tahir 4-0-16-0 (1w).

Umpires: Richard Illingworth, England, and Sundaram Ravi, India. Third umpire: Kumar Dharmasena, Sri Lanka.

Match referee: Chris Broad, England.

Toss: South Africa

Result: Pakistan won by 19 runs under the Duckworth-Lewis-Stern scoring method.