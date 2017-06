BC-BBO--Major League Linescores,0766

Tuesday's Major League Linescores

%byline(By The Associated Press%)

AMERICAN LEAGUE Los Angeles 100 210 100—5 6 0 Detroit 000 002 010—3 10 1

Chavez, Parker (6), Middleton (8), B.Norris (9) and Maldonado; D.Norris, B.Hardy (7), Leon (7), Rodriguez (9) and Avila. W_Chavez 5-6. L_D.Norris 2-4. Sv_B.Norris (11). HRs_Los Angeles, Cron, Calhoun. Detroit, Avila.

___

Chicago 100 000 111—4 8 2 Tampa Bay 100 000 010—2 6 2

Quintana, Beck (6), Jennings (7), Swarzak (7), Kahnle (8), Dav.Robertson (9) and Narvaez; Archer, Hunter (8), Garton (9) and Sucre. W_Beck 1-0. L_Archer 4-4. Sv_Dav.Robertson (9). HRs_Chicago, Sanchez, Garcia, Frazier.

___

Boston 100 310 000—5 6 1 New York 010 011 010—4 9 0

Pomeranz, Scott (6), Kelly (7), M.Barnes (8), Kimbrel (8) and Vazquez; Tanaka, Layne (6), Green (6), Shreve (9) and G.Sanchez. W_Pomeranz 6-3. L_Tanaka 5-6. Sv_Kimbrel (17). HRs_Boston, Benintendi, Moreland, Ramirez. New York, Carter.

___

Houston 003 400 000—7 14 1 Kansas City 001 101 042—9 14 0

Paulino, Devenski (6), Guduan (8), Hoyt (8), Giles (8) and Gattis; Junis, K.McCarthy (4), Wood (7), Minor (9) and S.Perez. W_Minor 3-1. L_Giles 1-2. HRs_Houston, Beltran. Kansas City, Gordon, Moustakas.

___

Toronto 000 100 000—1 8 0 Oakland 100 012 00x—4 7 1

Estrada, Loup (6), Leone (7), Tepera (8) and Maile; Hahn, Coulombe (7), Madson (7), Casilla (9) and Vogt, Phegley. W_Hahn 2-4. L_Estrada 4-4. Sv_Casilla (10).

___

Minnesota 000 210 000— 3 11 0 Seattle 302 700 00x—12 12 0

Santiago, Rosario (3), Wimmers (4), Breslow (5), Boshers (7), Gimenez (8) and Gimenez, E.Escobar; Paxton, Zych (6), Altavilla (7), Vincent (9) and Zunino. W_Paxton 5-0. L_Santiago 4-6. HRs_Minnesota, Dozier. Seattle, Seager, Cano.

___

INTERLEAGUE Pittsburgh 030 001 001 0—5 9 1 Baltimore 100 000 202 1—6 10 1

(10 innings)

Nova, Nicasio (7), Rivero (7), Watson (9), LeBlanc (10) and Cervelli, E.Diaz; Gausman, Hart (7), Givens (8), O'Day (9), Brach (10) and C.Joseph. W_Brach 1-1. L_LeBlanc 3-1. HRs_Pittsburgh, Freese. Baltimore, Davis, Schoop 2, Smith.

___

New York 112 000 013— 8 17 0 Texas 122 302 00x—10 16 0

deGrom, Smoker (5), Ramirez (7), Edgin (8) and T.d'Arnaud; Gee, Bibens-Dirkx (4), Claudio (6), Bush (9) and Lucroy. W_Bibens-Dirkx 1-0. L_deGrom 4-3. HRs_New York, Granderson, Lagares, Cabrera, d'Arnaud, Walker. Texas, Mazara, Gallo.

___

Cleveland 000 010 200— 3 7 1 Colorado 032 030 21x—11 12 0

Clevinger, McAllister (5), Otero (6), Goody (7), Logan (8), Shaw (8) and Gomes; Senzatela, Rusin (7), Dunn (9) and Wolters. W_Senzatela 8-2. L_Clevinger 2-3. HRs_Cleveland, Zimmer, Chisenhall. Colorado, Gonzalez, Reynolds 2.

___

NATIONAL LEAGUE St. Louis 000 000 100— 1 5 0 Cincinnati 104 501 02x—13 11 0

Wainwright, Gant (4), Brebbia (8) and Molina, Fryer; Adleman, Storen (8), Cingrani (9) and Barnhart. W_Adleman 4-2. L_Wainwright 6-4. HRs_St. Louis, Piscotty. Cincinnati, Gennett 4.

___

San Francisco 000 000 002—2 9 0 Milwaukee 041 000 00x—5 11 2

M.Cain, Gearrin (6), Morris (8) and Posey; C.Anderson, C.Torres (8), Knebel (9) and Bandy. W_C.Anderson 5-1. L_M.Cain 3-5. Sv_Knebel (6). HRs_Milwaukee, Perez.

___

Philadelphia 000 102 000—3 9 0 Atlanta 100 000 000—1 7 0

Nola, Neris (9), Neshek (9) and Rupp; J.Garcia, Motte (8), Hursh (9) and K.Suzuki. W_Nola 3-3. L_J.Garcia 2-4. Sv_Neshek (1). HRs_Philadelphia, Kendrick.

___

Miami 100 000 100— 2 3 1 Chicago 000 040 60x—10 11 1

Locke, Ziegler (5), Barraclough (6), Ellington (7), McGowan (7) and Realmuto; Arrieta, Duensing (7), Strop (7), Grimm (8), Rondon (9) and Contreras. W_Arrieta 6-4. L_Locke 0-1. HRs_Chicago, Rizzo.

___

San Diego 000 100 001— 2 5 1 Arizona 250 300 00x—10 7 0

Lamet, M.Diaz (4), Quackenbush (5), J.Torres (7), Buchter (8) and Hedges, Torrens; Ray, Wilhelmsen (7) and Herrmann, Iannetta. W_Ray 6-3. L_Lamet 2-1. HRs_San Diego, Renfroe 2. Arizona, Owings.

___

Washington 100 100 000—2 4 2 Los Angeles 100 000 000—1 4 0

Scherzer, O.Perez (8), Glover (9) and Wieters; B.McCarthy, P.Baez (8), Dayton (9), Hatcher (9) and Grandal. W_Scherzer 7-3. L_B.McCarthy 5-3. Sv_Glover (8).