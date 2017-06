CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 429 1-2 Sep 443 3-4 Dec 463 3-4 Mar 481 1-2 May 493 1-4 Jul 503 1-4 Sep 515 1-4 Dec 529 Mar 537 1-4 May 539 1-4 Jul 538 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 373 Sep 381 1-4 Dec 392 Mar 401 3-4 May 407 3-4 Jul 413 1-4 Sep 403 3-4 Dec 407 1-2 Mar 415 May 419 Jul 422 3-4 Sep 414 1-4 Dec 409 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 242 1-4 Sep 237 1-2 Dec 232 1-4 Mar 229 1-2 May 229 1-2 Jul 229 1-2 Sep 229 1-2 Dec 229 1-2 Mar 229 1-2 May 229 1-2 Jul 229 1-2 Sep 230 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 922 Aug 925 Sep 925 1-2 Nov 928 Jan 935 3-4 Mar 941 1-4 May 947 1-2 Jul 953 3-4 Aug 951 3-4 Sep 943 1-4 Nov 937 1-4 Jan 942 Mar 941 1-2 May 942 3-4 Jul 946 1-4 Aug 928 3-4 Sep 924 1-2 Nov 930 3-4 Jul 944 1-4 Nov 927 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.31 Aug 31.45 Sep 31.58 Oct 31.70 Dec 31.91 Jan 32.06 Mar 32.24 May 32.38 Jul 32.57 Aug 32.60 Sep 32.59 Oct 32.45 Dec 32.46 Jan 32.55 Mar 32.69 May 32.72 Jul 32.72 Aug 32.72 Sep 32.72 Oct 32.70 Dec 32.70 Jul 32.70 Oct 32.70 Dec 32.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 300.60 Aug 302.20 Sep 303.30 Oct 304.00 Dec 305.50 Jan 306.30 Mar 307.30 May 308.50 Jul 310.00 Aug 310.30 Sep 310.20 Oct 308.30 Dec 309.10 Jan 309.30 Mar 309.30 May 309.30 Jul 309.30 Aug 310.40 Sep 310.70 Oct 309.90 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90