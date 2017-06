PARIS (AP) — Show court schedules on Tuesday at the French Open:

Play begins at 1200 GMT Court Philippe-Chatrier

Kristina Mladenovic (13), France, vs. Timea Bacsinszky (30), Switzerland

Pablo Carreno Busta (20), Spain, vs. Rafael Nadal (4), Spain

Court Suzanne-Lenglen

Jelena Ostapenko, Latvia, vs. Caroline Wozniacki (11), Denmark

Dominic Thiem (6), Austria, vs. Novak Djokovic (2), Serbia