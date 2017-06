IndyCar Detroit Grand Prix Race 2 Results

DETROIT (AP) — Rsults Sunday in IndyCar's Detroit Grand Prix Race 2 at The Raceway at Belle Isle Park:

1. (3) Graham Rahal, United States, 70, Running

2. (13) Josef Newgarden, United States, 70, Running

3. (7) Will Power, Australia, 70, Running

4. (1) Takuma Sato, Japan, 70, Running

5. (11) Simon Pagenaud, France, 70, Running

6. (8) Scott Dixon, New Zealand, 70, Running

7. (14) Alexander Rossi, United States, 70, Running

8. (12) Charlie Kimball, United States, 70, Running

9. (4) Helio Castroneves, Brazil, 70, Running

10. (15) Tony Kanaan, Brazil, 70, Running

11. (22) Carlos Munoz, Colombia, 70, Running

12. (10) Conor Daly, United States, 70, Running

13. (9) Marco Andretti, United States, 70, Running

14. (19) Esteban Gutierrez, Mexico, 70, Running

15. (16) Max Chilton, England, 69, Running

16. (6) Mikhail Aleshin, Russia, 69, Running

17. (2) Ryan Hunter-Reay, United States, 69, Running

18. (18) JR Hildebrand, United States, 69, Running

19. (20) Oriol Servia, Spain, 69, Running

20. (5) James Hinchcliffe, Canada, 65, Mechanical

21. (21) Spencer Pigot, United States, 65, Mechanical

22. (17) Ed Jones, England, 60, Mechanical

RACE STATISTICS

Winner's average speed: 105.442 mph

Time of Race: 1:33:36.3769

Margin of victory: 1.1772 seconds

Cautions: 1 for 2 laps

Lead changes: 5 among 3 drivers

Lap Leaders: Sato 1-22, Rahal 23-24, Newgarden 25-29, Rahal 30-47, Newgarden 48-49, Rahal 50-70.