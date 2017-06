Un marsouin aptère trouvé mort sur la plage de Taiwan

MIAOLI (Taiwan News) - Un marsouin aptère (Neophocaena phocaenoides) a été trouvé mort sur la plage Shuiwei (水尾) à Miaoli (苗栗). La patrole cotière a dit que c’est dans la nuit du 31 mai aux environs de 18H00 qu’ils ont reçu un appel du public sur l’écroulement d’un cétacé sur la plage. Ils ont constaté lors de leur arrivée que le cétacé était déjà mort. Pour que le corps du marsouin aptère ne soit pas emporté par les vagues, ils ont dû le transporter au centre de soins et ont demandé l’aide à la société des cétacéens de Taiwan (中華鯨豚協會), a dit le reportage.

Le marsouin aptère mesure 120 centimètres de long et a des blessures sur le ventre. D’après l’observation et l’inspection des chercheurs, c’est un marsouin aptère classé dans la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la conservation de la nature) en tant qu’espèce vulnérable. Ce cétacé qui s’est écroulé sur la plage est un marsouin jeune mais pas encore adulte.

La société des cétacéens de Taiwan a déclaré que la tête du marsouin aptère est assez petite, il n’a pas d’aileron dorsale et il est timide. Selon les recherches de la vie sauvage à Taiwan, il manque encore des enregistrements sur les statistiques du cétacé qui est souvent trouvé mort lors de leur apparition.

La société des cétacéens de Taiwan a dit que les raisons de l’écroulement du marsouin aptère sur la plage sont dues aussi aux pollutions marines et à la pollution de l’environnement écologique, au climat et à d’autres raisons qui menacent ces cétacés. Le nombre de cétacés écroulés en 2016 est de 50 à 60 mais durant six mois, le nombre de cétacés écroulés a déjà dépassé celle de l’année dernière.

Selon Wikipédia, le marsouin aptère (Neophocaena phocaenides) est un cétacé de petite taille. C'est le seul représentant du genre Neophocaena. Cette espèce animale porte d’autres noms comme marsouin de l'Inde, marsouin de Cuvier ou marsouin noir. Ce marsouin de taille moyenne est difficile à identifier et à apercevoir au moment où il fait brièvement surface et roule doucement dans l'eau pour remplir ses poumons d'air. Il se distingue des autres espèces de marsouin par son front protubérant comme celui des dauphins et son museau légèrement pointu. Sa peau est de couleur gris clair, sa tête est ronde et il n'a pas de bec. Sur le haut de son corps il possède de petits tubercules et sa nageoire caudale possède une encoche au milieu.