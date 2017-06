French Open Show Court Schedules

PARIS (AP) — Show court schedules on Monday at the French Open:

Play begins at 0900 GMT Court Philippe-Chatrier

Carla Suarez Navarro (21), Spain, vs. Simona Halep (3), Romania

Andy Murray (1), Britain, vs. Karen Khachanov, Russia

Stan Wawrinka (3), Switzerland, vs. Gael Monfils (15), France

Caroline Garcia (28), France, vs. Alize Cornet, France

Court Suzanne-Lenglen

Elina Svitolina (5), Ukraine, vs. Petra Martic, Croatia

Fernando Verdasco, Spain, vs. Kei Nishikori (8), Japan

Kevin Anderson, South Africa, vs. Marin Cilic (7), Croatia

Veronica Cepede Royg, Paraguay, vs. Karolina Pliskova (2), Czech Republic