Champions Trophy: India-Pakistan Scoreboard

BIRMINGHAM, England (AP) — Scoreboard at the end of the Group B Champions Trophy match between India and Pakistan at Edgbaston on Sunday (overs reduced due to rain):

India

Rohit Sharma run out (Azam/Sarfraz Ahmed) 91

Shikhar Dhawan c Azhar Ali b Shadab 68

Virat Kohli not out 81

Yuvraj Singh lbw b Hasan Ali 53

Hardik Pandya not out 20

Extras (2lb, 2w, 2nb) 6

TOTAL (for 3 wickets) 319

Overs: 48.

Fall of wickets: 1-136, 2-192, 3-285.

Did not bat: MS Dhoni, Kedar Jadhav, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav, Jasprit Bumrah.

Bowling: Mohammad Amir 8.1-1-32-0, Imad Wasim 9.1-0-66-0 (1w), Hasan Ali 10-0-70-1 (1nb), Wahab Riaz 8.4-0-87-0 (1w, 1nb), Shadab Khan 10-0-52-1, Shoaib Malik 2-0-10-0.

Pakistan (D/L target: 289 from 41 overs)

Azhar Ali c Pandya b Jadeja 50

Ahmed Shehzad lbw b Kumar 12

Babar Azam c Jadeja b Yadav 8

Mohammad Hafeez c Kumar b Jadeja 33

Shoaib Malik run out (Jadeja) 15

Sarfraz Ahmed c Dhoni b Pandya 15

Imad Wasim c Jadhav b Pandya 0

Shadab Khan not out 14

Mohammad Amir c Jadhav by Yadav 9

Hasan Ali c Dhawan b Yadav 0

Wahab Riaz absent hurt -

Extras (2lb, 6w) 8

TOTAL (all out) 164

Overs: 33.4.

Fall of wickets: 1-47, 2-61, 3-91, 4-114, 5-131, 6-135, 7-151, 8-164, 9-164.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 5-1-23-1 (2w), Umesh Yadav 7.4-1-30-3 (1w), Jasprit Bumrah 5-0-23-0, Hardik Pandya 8-0-43-2 (3w), Ravindra Jadeja 8-0-43-2

Toss: Pakistan

Result: India won by 124 runs under the Duckworth-Lewis method.

Umpires: Kumar Dharmasena, Sri Lanka, and Marais Erasmus, South Africa.

TV umpire: Richard Kettleborough, England. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.