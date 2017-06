French Open Seeds Fared

PARIS (AP) — How seeds fared on Saturday at the French Open:

Third Round Men

Andy Murray (1), Britain, def. Juan Martin del Potro (29), Argentina, 7-6 (8), 7-5, 6-0.

Stan Wawrinka (3), Switzerland, def. Fabio Fognini (28), Italy, 7-6 (2), 6-0, 6-2.

Marin Cilic (7), Croatia, def. Feliciano Lopez, Spain, 6-1, 6-3, 6-3.

Pablo Cuevas (22), Uruguay, lost to Fernando Verdasco, Spain, 6-2, 6-1, 6-3.

Fabio Fognini (28), Italy, lost to Stan Wawrinka (3), Switzerland, 7-6 (2), 6-0, 6-2.

Juan Martin del Potro (29), Argentina, lost to Andy Murray (1), Britain, 7-6 (8), 7-5, 6-0.

Women

Simona Halep (3), Romania, def. Daria Kasatkina (26), Russia, 6-0, 7-5.

Agnieszka Radwanska (9), Poland, lost to Alize Cornet, France, 6-2, 6-1.

Caroline Wozniacki (11), Denmark, def. CiCi Bellis, United States, 6-2, 2-6, 6-3.

Elena Vesnina (14), Russia, lost to Carla Suarez Navarro (21), Spain, 6-4, 6-4.

Carla Suarez Navarro (21), Spain, def. Elena Vesnina (14), Russia, 6-4, 6-4.

Daria Kasatkina (26), Russia, lost to Simona Halep (3), Romania, 6-0, 7-5.

Caroline Garcia (28), France, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-4, 4-6, 9-7.