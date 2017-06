CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 429 1-2 Sep 443 3-4 Dec 465 Mar 482 3-4 May 494 1-4 Jul 503 1-4 Sep 514 1-4 Dec 527 1-2 Mar 536 May 538 Jul 537 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 372 3-4 Sep 380 3-4 Dec 391 Mar 400 3-4 May 407 Jul 412 1-4 Sep 403 1-4 Dec 406 1-2 Mar 414 May 418 Jul 421 3-4 Sep 413 1-4 Dec 409 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 246 Sep 240 Dec 231 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 226 1-2 Dec 226 1-2 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 227 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 921 1-4 Aug 923 1-4 Sep 923 1-4 Nov 925 Jan 932 1-2 Mar 937 1-2 May 943 1-2 Jul 950 1-4 Aug 948 1-2 Sep 940 1-4 Nov 935 1-4 Jan 940 Mar 939 1-2 May 940 1-2 Jul 943 3-4 Aug 931 1-2 Sep 914 1-4 Nov 927 1-2 Jul 939 1-4 Nov 922 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.01 Aug 31.15 Sep 31.28 Oct 31.40 Dec 31.62 Jan 31.76 Mar 31.93 May 32.08 Jul 32.23 Aug 32.26 Sep 32.27 Oct 32.16 Dec 32.18 Jan 32.27 Mar 32.38 May 32.50 Jul 32.50 Aug 32.50 Sep 32.50 Oct 32.48 Dec 32.48 Jul 32.48 Oct 32.48 Dec 32.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 301.90 Aug 303.50 Sep 304.60 Oct 305.50 Dec 307.20 Jan 308.00 Mar 308.70 May 310.10 Jul 311.70 Aug 312.00 Sep 311.90 Oct 309.90 Dec 310.50 Jan 310.60 Mar 310.60 May 310.60 Jul 310.60 Aug 311.70 Sep 312.00 Oct 311.20 Dec 311.20 Jul 311.20 Oct 311.20 Dec 311.20