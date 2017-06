French Open Show Court Schedules

PARIS (AP) — Show court schedules on Saturday at the French Open:

Play begins at 0900 GMT Court Philippe-Chatrier

Alize Cornet, France, vs. Agnieszka Radwanska (9), Poland

Andy Murray (1), Britain, vs. Juan Martin del Potro (29), Argentina

Richard Gasquet (29), France, vs. Gael Monfils (15), France

Elina Svitolina (5), Ukraine, vs. Magda Linette, Poland

Court Suzanne-Lenglen

Feliciano Lopez, Spain, vs. Marin Cilic (7), Croatia

Daria Kasatkina (26), Russia, vs. Simona Halep (3), Romania

Stan Wawrinka (3), Switzerland, vs. Fabio Fognini (28), Italy

Anastasija Sevastova (17), Latvia, vs. Petra Martic, Croatia

Court 1

Hsieh Su-wei, Taiwan, vs. Caroline Garcia (28), France

Chung Hyeon, South Korea, vs. Kei Nishikori (8), Japan

Carina Witthoeft, Germany, vs. Karolina Pliskova (2), Czech Republic

Pauline Parmentier and Mathias Bourgue, France, vs. Andrea Hlavackova, Czech Republic, and Edouard Roger-Vasselin (3), France