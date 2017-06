Grappes pendantes jaunes dorées sur la piste de vélo à Chiayi

CHIAYI (Taiwan News) - Une piste de vélo tapisée en jaune doré attire les photographeurs et les cyclistes à passer leur temps à Chiayi lors de leur jour de repos. Ce sont les canéficiers plantés sur les deux côtés de la piste qui ont fait cette œuvre magnifique sur la partie Liou Jiou (六腳段) de la rivière Puzih (朴子溪). Fleurs jaunes en grappes pendantes accrochées sur les branches d’arbres où on voit encore des feuilles vertes sur le côté, c’est la saison de la floraison des averses dorées (Cassia fistula), a dit le reportage.

Sur le long de la piste de vélo de la rivière Puzih qui est divisée en trois parties, celui de Liou Jiou a encore gardé des signes du chemin de fer. En traversant le pont suspendu Jingguan (景觀吊橋), on peut voir de loin le Musée National du Palais division du sud(故宮南院), a dit le reportage.

A cause du vent qui souffle ces derniers jours et de la tombée de pluie, les fleurs des averses dorées ont couvert la piste qui mesure des centaines de mètres avec leur couleur jaune dorée. Un endroit qui attire des visiteurs, des photographeurs et des cyclistes à s’arrêter, à admirer ce paysage peint par le climat, a poursuivi le reportage.

Selon Wikipédia, Cassia fistula a pour noms communs cassier, faux séné, faux caroubier, douche d’or, averse dorée, casse, canéficier, canéfier ou encore cytise indien. C’est une espèce de plantes de la famille Fabaceae, originaire d’Asie du Sud, du sud du Pakistan en passant par l’est de l’Inde jusqu’en Birmanie et au sud du Sri Lanka.