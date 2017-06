Attention au changement d’horaire de la cascade Shifen cet été

NEW TAIPEI (Taiwan News) - Ce sera bientôt les vacances d’été, beaucoup de personnes commencent déjà à se préparer pour leur vacance dans le pays ou à l’étranger. La cascade Shifen (十分瀑布) est l’un des sites touristiques que les Hongkongais, Coréens, Japonais et d’autres touristes étrangers ne veulent pas rater durant leur séjour à Taiwan. En occasion des vacances d’été, les horaires du site touristique vont changer dès ce juin, a dit le reportage.

A partir du 1er juin au 30 septembre, les horaires du parc de la cascade Shifen vont changer en horaire d’été, l’ouverture du parc sera à 9H00 et la fermeture sera à 18H00 et la dernière heure d’entrée sera à 17H30, a dit le département du tourisme et de voyage de New Taipei.

D’après les statistiques du bureau de tourisme (觀光局), au total plus de 5 millions de touristes étrangers ont pris leur destination à Taiwan pour passer leurs vacances dont au moins 2,5 millions d’entre eux ont visiter la cascade Shifen en 2016. Une augmentation d’environ 4,5 fois de plus après la rénovation du parc en 2014, a dit le gouvernement New Taipei.

Pour la sécurité des touristes, les changements d’horaires du parc sont dû au changement de la saison. En hiver, les horaires du parc de la cascade de Shifen sont de 9H00 à 17H00 et la dernière heure d’entrée est à 16H30 du mois d’octobre au mois de mai, a dit le reportage.

L’entrée du parc de la cascade Shifen est gratuite, cet endroit est un site populaire de la ville New Taipei. Des trajets sont conseillés pour ceux que veulent expériencer le séjour ici, comme la chute d’eau Yan Jing Dong (眼鏡洞瀑布), ou prendre un voyage à train vers Pingxi (平溪) pour visiter la vieille rue Shifen (十分老街) et Jingtong (菁桐老街), ainsi que d’autres endroits qui sont situés proche de la cascade Shifen.