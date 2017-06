French Open Show Court Schedules

PARIS (AP) — Show court schedule Friday at the French Open:

Play begins on all courts at 0900 GMT Court Philippe-Chatrier

Garbine Muguruza (4), Spain, vs. Yulia Putintseva (27), Kazakhstan

Nikoloz Basilashvili, Georgia, vs. Rafael Nadal (4), Spain

Diego Schwartzman, Argentina, vs. Novak Djokovic (2), Serbia

Venus Williams (10), United States, vs. Elise Mertens, Belgium

Court Suzanne-Lenglen

Horacio Zeballos, Argentina, vs. David Goffin (10), France

Shelby Rogers, United States, vs. Kristina Mladenovic (13), France

Lucas Pouille (16), France, vs. Albert Ramos-Vinolas (19), Spain

Caroline Wozniacki (11), Denmark, vs. CiCi Bellis, United States

Court 1

Pablo Carreno Busta (20), Spain, vs. Grigor Dimitrov (11), Bulgaria

Dominic Thiem (6), Austria, vs. Steve Johnson (25), United States

Zhang Shuai (32), China, vs. Svetlana Kuznetsova (8), Russia

Timea Bacsinszky (30), Switzerland, vs. Ons Jabeur, Tunisia

Court 2

Lesia Tsurenko, Ukraine, vs. Jelena Ostapenko, Latvia

Milos Raonic (5), Canada, vs. Guillermo Garcia-Lopez, Spain

Sam Groth, Australia, and Robert Lindstedt, Sweden, vs. Bob and Mike Bryan (3), United States

Quentin Halys and Adrian Mannarino, France, vs. Rogerio Dutra Silva, Brazil, and Paolo Lorenzi, Italy