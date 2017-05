CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 429 1-4 Sep 443 3-4 Dec 466 1-2 Mar 484 May 495 1-4 Jul 502 Sep 513 Dec 526 Mar 534 1-2 May 536 3-4 Jul 535 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 372 Sep 380 Dec 391 Mar 401 May 407 Jul 411 1-4 Sep 402 1-4 Dec 405 3-4 Mar 413 1-4 May 417 1-4 Jul 421 Sep 412 1-2 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 247 1-2 Sep 241 1-2 Dec 229 1-2 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 226 1-2 Dec 226 1-2 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 227 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 916 Aug 918 1-4 Sep 917 Nov 918 1-4 Jan 926 1-4 Mar 932 3-4 May 938 3-4 Jul 945 3-4 Aug 944 1-2 Sep 937 Nov 933 1-4 Jan 938 Mar 937 1-2 May 939 3-4 Jul 945 Aug 933 3-4 Sep 925 1-2 Nov 925 1-2 Jul 938 1-4 Nov 922 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.34 Aug 31.47 Sep 31.60 Oct 31.70 Dec 31.91 Jan 32.05 Mar 32.21 May 32.36 Jul 32.49 Aug 32.52 Sep 32.50 Oct 32.38 Dec 32.40 Jan 32.49 Mar 32.60 May 32.72 Jul 32.72 Aug 32.72 Sep 32.72 Oct 32.70 Dec 32.70 Jul 32.70 Oct 32.70 Dec 32.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 298.10 Aug 299.40 Sep 300.60 Oct 301.40 Dec 303.00 Jan 303.90 Mar 305.20 May 306.20 Jul 307.50 Aug 308.00 Sep 307.90 Oct 306.40 Dec 306.90 Jan 307.10 Mar 307.10 May 307.10 Jul 307.10 Aug 308.20 Sep 308.50 Oct 307.70 Dec 307.70 Jul 307.70 Oct 307.70 Dec 307.70