French Open Results

Tuesday At Stade Roland Garros Paris Purse: $40.3 million (Grand Slam) Surface: Clay-Outdoor Singles Men First Round

Nick Kyrgios (18), Australia, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Juan Martin del Potro (29), Argentina, def. Guido Pella, Argentina, 6-2, 6-1, 6-4.

Denis Istomin, Uzbekistan, def. Ernesto Escobedo, United States, 7-6 (3), 6-3, 6-4.

Aleksandr Dolgopolov, Ukraine, def. Carlos Berlocq, Argentina, 7-5, 6-3, 6-4.

Martin Klizan, Slovakia, def. Laurent Lokoli, France, 7-6 (4), 6-3, 4-6, 0-6, 6-4.

Stan Wawrinka (3), Switzerland, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 6-2, 7-6 (6), 6-3.

Kei Nishikori (8), Japan, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Nicolas Almagro, Spain, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (1).

Chung Hyeon, South Korea, def. Sam Querrey (27), United States, 6-4, 3-6, 6-3, 6-3.

Kevin Anderson, South Africa, def. Malek Jaziri, Tunisia, 7-6 (4), 6-3, 7-6 (4).

Jeremy Chardy, France, def. Radu Albot, Moldova, 6-2, 6-4, 7-6 (3).

Karen Khachanov, Russia, def. Nicolas Jarry, Chile, 6-4, 3-6, 7-6, 6-1.

Fernando Verdasco, Spain, def. Alexander Zverev (9), Germany, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

Andy Murray (1), Britain, def. Andrey Kuznetsov, Russia, 6-4, 4-6, 6-2, 6-0.

Kyle Edmund, Britain, def. Gastao Elias, Portugal, 6-3, 6-2, 7-5.

Gael Monfils (15), France, def. Dustin Brown, Germany, 6-4, 7-5, 6-0.

Paolo Lorenzi, Italy, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-0, 6-2, 6-4.

Tomas Berdych (13), Czech Republic, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-1, 6-1, 4-6, 6-4.

John Isner (21), United States, def. Jordan Thompson, Australia, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Thiago Monteiro, Brazil, def. Alexandre Muller, France, 7-6 (4), 2-6, 4-6, 7-6 (3), 6-0.

Renzo Olivo, Argentina, leads Jo-Wilfried Tsonga (12), France, 7-5, 6-4, 6-7 (6), 5-4, susp., darkness.

Women First Round

Hsieh Su-wei, Taiwan, def. Johanna Konta (7), Britain, 1-6, 7-6 (2), 6-4.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Yaroslava Shvedova, Kazakhstan, 6-4, 6-3.

Alize Cornet, France, def. Timea Babos, Hungary, 6-2, 6-7 (5), 6-2.

Taylor Townsend, United States, def. Miyu Kato, Japan, 6-4, 6-0.

Tsvetana Pironkova, Bulgaria, def. Mona Barthel, Germany, 6-0, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Peng Shuai, China, 6-3, 6-1.

Carla Suarez Navarro (21), Spain, def. Maria Sakkari, Greece, 6-4, 6-2.

Madison Keys (12), United States, def. Ashleigh Barty, Australia, 6-3, 6-2.

Barbora Strycova (20), Czech Republic, def. Alison Riske, United States, 6-3, 6-0.

Petra Martic, Croatia, def. Katerina Bondarenko, Ukraine, 6-2, 7-5.

Caroline Garcia (28), France, def. Nao Hibino, Japan, 6-2, 6-2.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Naomi Osaka, Japan, 6-3, 7-5.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Amandine Hesse, France, 6-1, 6-0.

Tatjana Maria, Germany, def. Duan Ying-Ying, China, 6-4, 6-1.

Eugenie Bouchard, Canada, def. Risa Ozaki, Japan, 2-6, 6-3, 6-2.

Anastasija Sevastova (17), Latvia, def. Annika Beck, Germany, 6-2, 6-4.

Daria Kasatkina (26), Russia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 7-5, 6-4.

Simona Halep (3), Romania, def. Jana Cepelova, Slovakia, 6-2, 6-3.

Agnieszka Radwanska (9), Poland, def. Fiona Ferro, France, 6-1, 6-1.

Chloe Paquet, France, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-7 (4), 6-2, 6-2.

Doubles Men First Round

Raven Klaasen, South Africa, and Rajeev Ram (8), United States, def. Kenny de Schepper and Vincent Millot, France, 7-6 (5), 6-2.

Andres Molteni, Argentina, and Adil Shamasdin, Canada, def. Facundo Bagnis, Argentina, and Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-2, 6-4.

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (5), Brazil, def. Janko Tipsarevic and Viktor Troicki, Serbia, 6-3, 7-6 (0).

Roman Jebavy and Jiri Vesely, Czech Republic, def. Gregoire Barrere and Albano Olivetti, France, 7-5, 6-4.

David Marrero and Tommy Robredo, Spain, def. Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, 7-6 (3), 6-3.

Quentin Halys and Adrian Mannarino, France, def. Max Mirnyi, Belarus, and Mikhail Youzhny, Russia, 4-6, 6-3, 6-2.

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (16), Colombia, def. James Cerretani, United States, and Daniil Medvedev, Russia, 6-2, 6-1.

Ryan Harrison, United States, and Michael Venus, New Zealand, def. Diego Schwartzman, Argentina, and Frances Tiafoe, United States, 3-6, 6-4, 6-4.

Treat Huey, Philippines, and Denis Istomin, Uzbekistan, def. Robin Haase, Netherlands, and Dominic Inglot, Britain, 7-6 (10), 3-6, 6-3.

Julian Knowle, Austria, and Florian Mayer, Germany, def. Victor Estrella Burgos, Dominican Republic, and Bernard Tomic, Australia, 1-2, retired.

Julio Peralta, Chile, and Horacio Zeballos, Argentina, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez (6), Spain, 6-2, 6-3.

Santiago Gonzalez, Mexico, and Donald Young, United States, def. Fabrice Martin, France, and Daniel Nestor (14), Canada, 7-6 (4), 6-7 (4), 6-3.

Andre Begemann, Germany, and Philipp Oswald, Austria, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Matt Reid, Australia, 6-4, 4-6, 6-3.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (11), Romania, def. Thomaz Bellucci, Brazil, and Carlos Berlocq, Argentina, 6-2, 6-1.

Jonathan Erlich, Israel, and Andre Sa, Brazil, def. Martin Klizan, Slovakia, and Joao Sousa, Portugal, 6-3, 7-5.