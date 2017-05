New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1922 2041 1920 2037 Up 126 Sep 1931 2049 1931 2046 Up 123 Dec 1945 2064 1945 2061 Up 119 Mar 1966 2085 1966 2083 Up 118 May 1992 2101 1992 2100 Up 117 Jul 2011 2121 2011 2119 Up 118 Sep 2061 2139 2061 2136 Up 117 Dec 2157 Up 117 Mar 2178 Up 117