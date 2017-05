CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 429 1-2 Sep 444 Dec 466 1-2 Mar 484 May 495 1-2 Jul 503 1-4 Sep 514 1-4 Dec 528 Mar 536 1-2 May 538 3-4 Jul 536 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 367 Sep 375 Dec 385 3-4 Mar 395 1-2 May 401 3-4 Jul 406 1-2 Sep 399 3-4 Dec 402 3-4 Mar 410 1-2 May 414 1-2 Jul 418 1-4 Sep 409 3-4 Dec 407 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 242 1-4 Sep 236 Dec 228 1-4 Mar 223 1-4 May 223 1-4 Jul 223 1-4 Sep 223 1-4 Dec 223 1-4 Mar 223 1-4 May 223 1-4 Jul 223 1-4 Sep 224 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 912 3-4 Aug 916 Sep 916 1-2 Nov 919 3-4 Jan 927 3-4 Mar 934 1-4 May 940 3-4 Jul 947 3-4 Aug 946 Sep 938 1-4 Nov 934 Jan 939 Mar 938 1-2 May 939 3-4 Jul 943 3-4 Aug 933 1-4 Sep 925 1-2 Nov 927 1-4 Jul 936 1-4 Nov 918 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.42 Aug 31.54 Sep 31.67 Oct 31.76 Dec 31.95 Jan 32.08 Mar 32.27 May 32.42 Jul 32.55 Aug 32.56 Sep 32.54 Oct 32.40 Dec 32.42 Jan 32.51 Mar 32.62 May 32.74 Jul 32.74 Aug 32.74 Sep 32.74 Oct 32.72 Dec 32.72 Jul 32.72 Oct 32.72 Dec 32.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 297.60 Aug 298.90 Sep 300.30 Oct 301.40 Dec 303.40 Jan 304.10 Mar 305.20 May 306.10 Jul 307.60 Aug 308.00 Sep 307.80 Oct 306.50 Dec 307.10 Jan 307.30 Mar 307.30 May 307.30 Jul 307.30 Aug 308.40 Sep 308.70 Oct 307.90 Dec 307.90 Jul 307.90 Oct 307.90 Dec 307.90