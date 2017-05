NASCAR-Coca-Cola 600 Results

Sunday At Charlotte Motor Speedway Concord, North Carolina

(Starting position in parentheses)

1. (22) Austin Dillon, Chevrolet, 400.

2. (2) Kyle Busch, Toyota, 400.

3. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 400.

4. (4) Matt Kenseth, Toyota, 400.

5. (6) Denny Hamlin, Toyota, 400.

6. (12) Kurt Busch, Ford, 400.

7. (5) Erik Jones, Toyota, 400.

8. (1) Kevin Harvick, Ford, 400.

9. (17) Ryan Newman, Chevrolet, 400.

10. (19) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 400.

11. (20) Daniel Suarez, Toyota, 400.

12. (11) Jamie McMurray, Chevrolet, 400.

13. (16) Paul Menard, Chevrolet, 400.

14. (9) Clint Bowyer, Ford, 400.

15. (13) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 400.

16. (18) Trevor Bayne, Ford, 400.

17. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400.

18. (26) AJ Allmendinger, Chevrolet, 399.

19. (21) Michael McDowell, Chevrolet, 399.

20. (29) Chris Buescher, Chevrolet, 399.

21. (23) Joey Logano, Ford, 399.

22. (25) Regan Smith, Ford, 399.

23. (28) David Ragan, Ford, 397.

24. (7) Ryan Blaney, Ford, 396.

25. (15) Danica Patrick, Ford, 396.

26. (33) JJ Yeley, Chevrolet, 395.

27. (32) Gray Gaulding, Toyota, 393.

28. (31) Landon Cassill, Ford, 393.

29. (36) Timmy Hill, Chevrolet, 384.

30. (35) Reed Sorenson, Chevrolet, 375.

31. (37) Derrike Cope, Toyota, 327.

32. (40) Corey LaJoie, Toyota, Engine, 315.

33. (39) Kyle Larson, Chevrolet, Accident, 292.

34. (34) Cole Whitt, Chevrolet, Engine, 290.

35. (24) Kasey Kahne, Chevrolet, Accident, 244.

36. (27) Ty Dillon, Chevrolet, Rear End, 242.

37. (30) Matt DiBenedetto, Ford, Accident, 139.

38. (3) Chase Elliott, Chevrolet, Accident, 19.

39. (10) Brad Keselowski, Ford, Accident, 19.

40. (38) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Rear End, 18.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 138.8 mph.

Time of Race: 4 hours, 19 minutes, 22 seconds.

Margin of Victory: 0.835 Seconds.

Caution Flags: 9 for 53 laps.

Lead Changes: 23 among 10 drivers.

Lap Leaders: K. Harvick 1; Kyle Busch 2-23; K. Harvick 24-64; Kyle Busch 65-66; J. Johnson 67; D. Patrick 68-74; M. Truex Jr. 75-89; Kyle Busch 90-102; M. Truex Jr. 103; K. Harvick 104-106; M. Truex Jr. 107-176; P. Menard 177-178; M. Truex Jr. 179-248; J. Johnson 249-252; M. Truex Jr. 253-294; R. Stenhouse Jr. 295-296; D. Hamlin 297-306; Kyle Busch 307-329; M. Truex Jr. 330; Kyle Busch 331-333; M. Truex Jr. 334-367; Kurt Busch 368; J. Johnson 369-398; A. Dillon 399-400.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): M. Truex Jr. 7 times for 233 laps; Kyle Busch 5 times for 63 laps; K. Harvick 3 times for 45 laps; J. Johnson 3 times for 35 laps; D. Hamlin 1 time for 10 laps; D. Patrick 1 time for 7 laps; R. Stenhouse Jr. 1 time for 2 laps; P. Menard 1 time for 2 laps; A. Dillon 1 time for 2 laps; Kurt Busch 1 time for 1 lap.