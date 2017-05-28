BC-SOC--Argentine Results

BUENOS AIRES, ARGENTINA (AP) — Results from Argentine football:
|Tuesday's Match
½nameGimnasia, flagnull¾ 0, ½nameRiver Plate, flagnull¾ 3
|Friday's Match
½nameAldosivi, flagnull¾ 0, ½nameIndependiente, flagnull¾ 0
|Saturday's Matches
½nameColon, flagnull¾ 1, ½nameGimnasia, flagnull¾ 2
½nameBanfield, flagnull¾ 3, ½nameTemperley, flagnull¾ 1
½nameNewell's, flagnull¾ 3, ½nameOlimpo, flagnull¾ 2
½nameHuracan, flagnull¾ 1, ½nameBoca Juniors, flagnull¾ 1
½nameSan Martin, flagnull¾ 4, ½nameSarmiento, flagnull¾ 2
|Sunday's Matches
½nameRacing Club, flagnull¾ vs. ½nameSan Lorenzo, flagnull¾
½nameDefensa y Justicia, flagnull¾ vs. ½nameTigre, flagnull¾
½nameArsenal, flagnull¾ vs. ½nameLanus, flagnull¾
½nameTalleres, flagnull¾ vs. ½nameAtletico Tucuman, flagnull¾
½nameRiver Plate, flagnull¾ vs. ½nameRosario Central, flagnull¾
½nameAtletico Rafaela, flagnull¾ vs. ½nameBelgrano, flagnull¾
½namePatronato Parana, flagnull¾ vs. ½nameGodoy Cruz, flagnull¾
|Monday's Match
½nameEstudiantes, flagnull¾ vs. ½nameSanta Fe, flagnull¾