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BC-SOC--Argentine Results

By  Associated Press
2017/05/28 09:14
BC-SOC--Argentine Results Argentine Football Results

BUENOS AIRES, ARGENTINA (AP) — Results from Argentine football:

Argentina Primera A
Tuesday's Match

½nameGimnasia, flagnull¾ 0, ½nameRiver Plate, flagnull¾ 3

Friday's Match

½nameAldosivi, flagnull¾ 0, ½nameIndependiente, flagnull¾ 0

Saturday's Matches

½nameColon, flagnull¾ 1, ½nameGimnasia, flagnull¾ 2

½nameBanfield, flagnull¾ 3, ½nameTemperley, flagnull¾ 1

½nameNewell's, flagnull¾ 3, ½nameOlimpo, flagnull¾ 2

½nameHuracan, flagnull¾ 1, ½nameBoca Juniors, flagnull¾ 1

½nameSan Martin, flagnull¾ 4, ½nameSarmiento, flagnull¾ 2

Sunday's Matches

½nameRacing Club, flagnull¾ vs. ½nameSan Lorenzo, flagnull¾

½nameDefensa y Justicia, flagnull¾ vs. ½nameTigre, flagnull¾

½nameArsenal, flagnull¾ vs. ½nameLanus, flagnull¾

½nameTalleres, flagnull¾ vs. ½nameAtletico Tucuman, flagnull¾

½nameRiver Plate, flagnull¾ vs. ½nameRosario Central, flagnull¾

½nameAtletico Rafaela, flagnull¾ vs. ½nameBelgrano, flagnull¾

½namePatronato Parana, flagnull¾ vs. ½nameGodoy Cruz, flagnull¾

Monday's Match

½nameEstudiantes, flagnull¾ vs. ½nameSanta Fe, flagnull¾