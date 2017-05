Test de la navette sans chauffeur cet été à Taipei

TAIPEI (Taiwan News) - 7Starlake et l’Université Nationale de Taiwan ont tenu ensemble une conférence de presse de “A.I. Équipe de R & D de véhicule sans chauffeur” le 26 mai à Taipei. Level 4 sera la première navette autonome EZ10 à Taiwan qui va prendre ses deux étapes d’expérimentations menées par l’université au campus Shuiyuan (水源校區) et au campus principal qui aura lieu dès cet été.

Le directeur- général de 7Starlake, Martin Ting (丁彥允) a dit que cette navette sans conducteur est une occasion pour le développement de Taiwan mais aussi une liaison entre Taiwan et le monde. Nous espérons que Level 4, la navette autonome EZ10 peut surmonter ses difficultés sur l’environnement et le climat du pays et qu’elle soit fabriquée à Taiwan.

Le président de l’Université Nationale de Taiwan Yang Pan-chyr (楊泮池) a dit qu’il espère qu’à travers ce projet de collaboration entre l'industrie et l'université, d’ouvrir une nouvelle page avec cette navette autonome sans chauffeur à Taiwan.

Navette autonome EZ10 (Photo/7Starlake)

Le ministre du conseil de développement national Chen Tain-jy (國發會主委陳添枝) a dit que c’est un modèle pour la nouvelle page de l’industrie de Taiwan.

Le chef de la communication et de la commercialisation de Easymile Jean-Marc Desvaux a dit que cette navette autonome EZ10 offre six places assises et six places debout. Cette navette consiste à offrir une solution pour les demandes de mobilité sur les premiers et derniers kilomètres, un choix pour racourcir la durée de marche à pied pour se rendre au travail, dans les places de loisirs qui sont non loin.

Le directeur général du bureau de transportation du gouvernement de la ville Kaohsiung Chen Ching-fu (高雄市政府交通局長陳勁甫) a dit qu’une démonstration et un essai de transport de passager aura lieu le 7 et 8 juin lors du seminaire de la navette sans chauffeur. Et au mois d’octobre, l’essai du transport des passagers de la navette EZ10 sera ouverte au public durant une semaine entre la ligne de métro R8 et C8 dont nous espèrons qu’elle pourra rentrer au service en fin d’année.

Navette autonome EZ10 (Photo/7Starlake)