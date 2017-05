Qui est la mascotte de l’expo international de la flore de Taichung?

TAICHUNG (Taiwan News) - L’Exposition Internationale de la Flore de Taichung (台中花卉博覽會) aura lieu le 3 novembre 2018. Dans la nuit de 26 mai, un dessin de l’exposition avec la mascotte a été diffusé sur le Facebook officiel, quatre têtes tournées derrière aux poils marrons avec des oreilles levées ainsi que la marque de l’exposition, attirent les regards du public. Le maire de Taichung Lin Chia-lung (林佳龍) a partagé ce dessin sur son média social et demande au public de deviner qui sera la mascotte de l’expo, a dit le reportage.

«Le chat-léopard!» est la réponse donnée par le public qui suit le Facebook du maire dont la bonne réponse sera dévoilée au mi-juin. La tête vue de derrière a déjà attiré pas mal de personnes à laisser leurs commentaires dessus, comme «le monde du chat-léopard appartient aussi à notre famille», «la victoire du crâne vue de derrière», « le mignon chat-léopard » et nombreux clics de « j’aime » ont été laissés sur la page.

Le résultat n’était pas difficile à trouver à cause du changement de la place de l’Exposition Internationale de la Flore qui a été demandé par le maire de la ville au mois de mars lors de la découverte des traces du chat-léopard à Houli (后里) en 2014. L’équipe de l’exposition a dû trouver deux autres endroits dont l’un est à Fengyuan (豐原) et Waipu (外埔) pour combler la superficie totale de cette exposition que Houli devait tenir avant, a dit le reportage.

D’après la description du chat-léopard sur le site officiel, cet animal dont son nom binominal est Prionailurus bengalensis chinensis, appartient à l’un des deux espèces endémiques de Taiwan. Il a une taille qui ressemble au chat domestique et pèse 3 à 6 kilogrammes. La couleur de son poil est de gris ou jaune brun tatouée de points marrons foncés qui ressemble aux pièces de monnaies.

Le chat-léopard est classé dans la liste des espèces en voie d’extinction au premier niveau à Taiwan. Aujourd’hui, leurs apparitions à Miaoli, Taichung et Nantou ont été encore enregistrées. De plus, 20 ans avant, leurs traces ont été enregistrées à Chiayi et Tainan mais depuis aucun record n’est enregistré dans ces endroits là. Selon les anciens documents laissés par les chercheurs japonnais durant la colonisation, la répartition des chat-léopards se trouvait dans les environnements de basses altitudes. En 1956, cet animal était réparti dans tout le pays jusqu’en 1974 où sa population qui est encore sur tout le territoire a commencé à diminuer de plus en plus, a poursuivi l’introduction du site officiel.