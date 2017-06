Sauvetage d’une tortue verte blessée à Taiwan

TAINAN (Taiwan News) - La garde cotière de Tainan (台南海巡署) a reçu un appel du public le 27 mai matin pour avoir trouvé une tortue de mer blessée près du phare du port Jiangjun (將軍漁港). D’après les chercheurs, c’est une tortue verte classée dans la liste des animaux protégés, cette tortue de mer a été hébergée dans un centre de soin et restera là jusqu’à son relâchement dans la mer, a dit le reportage.

La garde cotière a déclaré que c’est à 6H00 du matin qu’ils ont reçu le téléphone, ils ont envoyé trois officiels de l’office d’inspection du port Jiangjun (將軍安檢所) sur la place et ils ont appelé aussi le centre de recherche des cétacés et de la marine biologique de l’Université Nationale Cheng-kung (國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心). Quand la garde cotière est arrivée sur place, ils ont découvert que cette tortue de mer mesurant 50 centimètres de long et 30 centimètres de large, était encore vivante. Seul des blessures ont été trouvées sur sa carapace sur les deux côtés, les officiels de la garde cotière l’ont pris soin et l’ont couverte d’une serviette mouillée.

L’officiel de la garde côtière a dit qu’après l’observation du professeur de l’université Cheng-kung, Wang Jiann-ping (王建平教授) a dit que cette tortue de mer est une tortue verte classée dans la liste des animaux protégés. Et que celle-ci a été trouvée coincée entre les récifs artificiels qui étaient aux alentours du port de pêche à cause de sa blessure qui a diminué ses forces physiques.

Selon Wikipédia, la tortue verte ou tortue franche (chelonian mydas) est l’unique représentant du genre Chelonia, c’est une espèce de tortues de la famille des Cheloniidae. Son statut de conservation dans la liste rouge mondiale des espèces menacés de l’Union Internationale pour la Conservation de la nature (UICN) est classé « en danger ».