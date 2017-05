BC-GLF--PGA Colonial Scores,0639

PGA Tour - Colonial Invitational Scores

FORT WORTH, Texas (AP) — Scores Friday from the Colonial Invitational, a PGA tour event at the 7,209-yard, par-70 Colonial Country Club:

Second Round Webb Simpson 68-66—134 Kevin Kisner 67-67—134 Danny Lee 70-64—134 Scott Piercy 68-66—134 Paul Casey 69-66—135 Sergio Garcia 69-66—135 Jon Rahm 66-69—135 Sean O'Hair 67-68—135 Graeme McDowell 66-70—136 Tony Finau 72-65—137 Kelly Kraft 65-73—138 Jordan Spieth 70-68—138 Kevin Tway 68-70—138 Scott Brown 66-72—138 Whee Kim 68-70—138 Bill Haas 69-69—138 Brian Gay 69-69—138 Stewart Cink 68-70—138 Brian Harman 69-69—138 Derek Fathauer 65-74—139 Jonas Blixt 70-69—139 Nick Watney 67-72—139 Chris Kirk 69-70—139 Vaughn Taylor 68-71—139 Charley Hoffman 72-68—140 Billy Horschel 70-70—140 Harris English 72-68—140 Morgan Hoffmann 71-69—140 Ollie Schniederjans 71-69—140 Kevin Streelman 68-72—140 Bud Cauley 74-66—140 Ryan Moore 67-73—140 Dominic Bozzelli 71-70—141 J.T. Poston 65-76—141 Angel Cabrera 73-68—141 Marc Leishman 69-72—141 Brandt Snedeker 70-71—141 Ben Martin 71-70—141 Yuta Ikeda 70-71—141 Curtis Luck 68-73—141 Emiliano Grillo 72-69—141 Billy Hurley III 72-69—141 Sam Saunders 71-70—141 Xander Schauffele 71-70—141 Chad Campbell 69-73—142 Ryan Palmer 72-70—142 Adam Hadwin 71-71—142 William McGirt 72-70—142 Nick Taylor 70-72—142 Cody Gribble 69-73—142 Zach Johnson 67-75—142 Patton Kizzire 71-71—142 Ryan Blaum 70-72—142 David Hearn 72-70—142 Robert Streb 70-72—142 Matt Kuchar 70-72—142 Phil Mickelson 67-75—142 Michael Thompson 68-74—142 Sung Kang 68-74—142 Michael Kim 68-74—142 Ricky Barnes 75-68—143 Cameron Tringale 72-71—143 David Lingmerth 71-72—143 Chez Reavie 74-69—143 Matt Jones 73-70—143 Steve Stricker 72-71—143 Wesley Bryan 70-73—143 Brian Stuard 70-73—143 Graham DeLaet 69-74—143 Scott Stallings 71-73—144 Geoff Ogilvy 71-73—144 Chris Stroud 71-73—144

