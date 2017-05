CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 438 1-4 Sep 451 1-4 Dec 473 1-2 Mar 491 1-4 May 502 3-4 Jul 510 3-4 Sep 522 Dec 535 1-4 Mar 543 1-2 May 545 1-2 Jul 543 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 374 1-4 Sep 381 3-4 Dec 392 1-2 Mar 402 1-4 May 408 1-2 Jul 413 1-4 Sep 405 1-4 Dec 407 3-4 Mar 415 May 419 Jul 423 Sep 414 1-4 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 244 1-4 Sep 237 Dec 227 3-4 Mar 226 May 226 Jul 226 Sep 226 Dec 226 Mar 226 May 226 Jul 226 Sep 227 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 926 1-2 Aug 929 1-2 Sep 927 3-4 Nov 929 1-4 Jan 936 3-4 Mar 942 1-2 May 948 1-2 Jul 955 1-4 Aug 952 3-4 Sep 943 1-4 Nov 936 3-4 Jan 941 Mar 940 1-2 May 944 1-2 Jul 952 1-4 Aug 951 Sep 931 1-2 Nov 929 1-4 Jul 937 3-4 Nov 916 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.60 Aug 31.71 Sep 31.84 Oct 31.92 Dec 32.11 Jan 32.22 Mar 32.39 May 32.54 Jul 32.67 Aug 32.67 Sep 32.64 Oct 32.51 Dec 32.52 Jan 32.61 Mar 32.72 May 32.84 Jul 32.84 Aug 32.84 Sep 32.84 Oct 32.82 Dec 32.82 Jul 32.82 Oct 32.82 Dec 32.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 301.80 Aug 302.90 Sep 304.20 Oct 304.70 Dec 306.40 Jan 307.00 Mar 307.70 May 308.30 Jul 309.80 Aug 309.90 Sep 309.40 Oct 307.40 Dec 307.70 Jan 307.90 Mar 307.90 May 307.90 Jul 307.90 Aug 309.00 Sep 309.30 Oct 308.50 Dec 308.50 Jul 308.50 Oct 308.50 Dec 308.50