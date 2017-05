New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1884 1917 1881 1911 Up 34 Sep 1901 1929 1894 1923 Up 34 Dec 1917 1946 1915 1942 Up 33 Mar 1942 1969 1939 1965 Up 31 May 1964 1987 1958 1983 Up 30 Jul 1978 2005 1975 2001 Up 31 Sep 1995 2023 1995 2019 Up 32 Dec 2040 Up 31 Mar 2061 Up 30