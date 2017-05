CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 430 3-4 Sep 444 1-4 Dec 466 1-2 Mar 485 May 497 1-2 Jul 506 Sep 517 3-4 Dec 531 1-4 Mar 539 1-4 May 541 1-2 Jul 537 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 369 1-4 Sep 377 Dec 387 1-2 Mar 397 1-2 May 403 1-2 Jul 408 1-4 Sep 400 1-4 Dec 404 Mar 411 1-2 May 415 1-2 Jul 419 1-4 Sep 411 1-4 Dec 408 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 242 Sep 234 Dec 225 1-4 Mar 224 1-2 May 224 1-2 Jul 224 1-2 Sep 224 1-2 Dec 224 1-2 Mar 224 1-2 May 224 1-2 Jul 224 1-2 Sep 225 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 939 1-2 Aug 941 1-2 Sep 938 3-4 Nov 939 1-4 Jan 946 3-4 Mar 951 May 956 Jul 962 1-4 Aug 959 3-4 Sep 949 1-4 Nov 942 Jan 946 3-4 Mar 946 1-4 May 947 1-2 Jul 952 1-4 Aug 950 3-4 Sep 931 Nov 935 Jul 943 1-2 Nov 922 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.04 Aug 32.15 Sep 32.27 Oct 32.35 Dec 32.56 Jan 32.67 Mar 32.82 May 32.95 Jul 33.09 Aug 33.05 Sep 33.02 Oct 32.87 Dec 32.88 Jan 32.97 Mar 33.08 May 33.20 Jul 33.20 Aug 33.20 Sep 33.20 Oct 33.18 Dec 33.18 Jul 33.18 Oct 33.18 Dec 33.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 304.70 Aug 305.80 Sep 307.00 Oct 307.00 Dec 308.60 Jan 309.00 Mar 309.40 May 310.00 Jul 311.50 Aug 311.40 Sep 310.90 Oct 308.80 Dec 309.20 Jan 309.40 Mar 309.40 May 309.40 Jul 309.40 Aug 310.50 Sep 310.80 Oct 309.90 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90