New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 1996 1998 1882 1894 Down 127 Sep 2009 2009 1895 1908 Down 122 Dec 2027 2027 1919 1931 Down 117 Mar 2046 2048 1947 1957 Down 114 May 2062 2064 1970 1975 Down 112 Jul 2080 2080 1993 1994 Down 111 Sep 2098 2098 2012 2013 Down 109 Dec 2079 2079 2036 2036 Down 108 Mar 2096 2096 2058 2058 Down 108